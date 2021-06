Canards Illimités Canada finalise, en partenariat avec Québec, les travaux d’envergure de conservation des marais aux Grenouillettes et des Laîches

QUÉBEC, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) et le gouvernement du Québec annoncent la fin prochaine d’imposants travaux de restauration des installations de contrôle du niveau d’eau des marais aux Grenouillettes et des Laîches, en Outaouais. Grâce à un investissement total de près de 700 000 $, dont 525 000 $ provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec, ces milieux humides d’exception continueront d’offrir un habitat de choix à de nombreuses espèces animales, dont certaines en situation précaire, et à offrir à la population un accès privilégié à une nature hors du commun, juste à temps pour la saison estivale.



Cet investissement majeur a permis à CIC de procéder, tout au long de l’hiver, à des travaux de mise à niveau des installations de contrôle du niveau d’eau ainsi que de reconstruction et d’imperméabilisation des digues. Ces travaux étaient rendus nécessaires puisque les installations, construites à la fin des années 1970 et réparées en 2000, étaient arrivées en fin de vie utile.

La fin des travaux réalisés pour préserver ces marais d’exception tombe à point, en ces temps où les randonneurs, les familles et les amants de plein air sont à la recherche de lieux pour reconnecter avec la nature, prendre l’air et vivre des activités sécuritaires et respectueuses des règles sanitaires. La découverte des marais aux Grenouillettes et des Laîches ainsi que des nombreux autres qui jalonnent la rive de la rivière des Outaouais jusqu’au parc national de Plaisance permet de rompre avec la routine et d’être aux premières loges de la vie qui reprend son cours dans la nature. Le moment est idéal pour y observer une faune aviaire spectaculaire.

Un partenariat de longue date

Ces travaux sont le fruit d’un partenariat durable entre le MFFP et CIC. Depuis une trentaine d’années, le Ministère a investi et déployé de nombreux efforts, conjointement avec ses partenaires, pour protéger et aménager ces milieux humides d’une grande valeur écologique. Les marais aux Grenouillettes et des Laîches se trouvent notamment sur des terres appartenant au gouvernement du Québec et comprises à l’intérieur des limites d’un projet de refuge faunique.

Canards Illimités Canada œuvre depuis les années 1970 dans le secteur de la rivière des Outaouais, en bordure de laquelle on compte une mosaïque de milieux humides exceptionnels qui attirent chaque année plus de 100 000 bernaches du Canada et des centaines de milliers de canards et d’oies qui y transitent au printemps et à l’automne. De nombreuses espèces animales s’y abritent tout au long de l’année. Certaines espèces désignées comme menacées ou vulnérables en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec, comme le petit blongios et la tortue géographique, y trouvent un refuge adapté à leurs besoins, sans compter une variété impressionnante d’amphibiens, entre autres.

Après être intervenu notamment dans les secteurs du parc national de Plaisance, du ruisseau Trépanier et du marais de Massettes, CIC continue d’agir pour la conservation des milieux humides en Outaouais. D’autres projets sont dans les cartons de l’organisation et nécessiteront aussi une collaboration étroite avec ses partenaires. Pour en savoir plus sur la présence de Canards Illimités Canada dans cette région et sur ses actions de conservation des marais sur le littoral de la rivière des Outaouais, nous vous invitons à consulter son récit au : www.canards.ca/stories/milieux-humides/marais-aux-grenouillettes-et-des-laiches

« Le Ministère est heureux de pouvoir compter sur l’expertise et l’appui de Canards Illimités Canada pour le maintien et la conservation des milieux humides. Les installations restaurées aux marais des Laîches et aux Grenouillettes permettront d’assurer un habitat de qualité pour la faune, incluant des espèces menacées ou vulnérables, ce qui s’inscrit en droite ligne avec la mission du MFFP. Je salue donc les efforts de tous ces intervenants engagés collectivement pour la faune et ses habitats. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Canards Illimités Canada est fier de collaborer étroitement avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour agir concrètement à la conservation des milieux humides comme les marais des Laîches et aux Grenouillettes, en Outaouais. La restauration des installations que nous venons de réaliser contribue non seulement à la santé de l’environnement et à offrir des habitats de qualité à la faune, mais aussi à offrir une belle qualité de vie à la population locale et aux visiteurs de l’extérieur. »

Bernard Filion, directeur du Québec, Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus : www.canards.ca.

