Midland annonce une nouvelle campagne d’exploration sur son projet Elrond au sud-est du projet Serpent de Harfang

MONTRÉAL, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’une nouvelle campagne d’exploration sur son projet Elrond (100% Midland), localisé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Ce projet est situé à proximité des nouvelles découvertes aurifères sur le projet Serpent de Harfang Exploration Inc. (« Harfang »). Le programme d’exploration de l’été 2021 sur Elrond consiste en un levé géochimique de tills qui a été réalisé à la fin mai et en une campagne de prospection et cartographie qui se tiendra en août-septembre.



Le projet Elrond a débuté en 2017 et ciblait un secteur auparavant non exploré du contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et d’Opinaca. Ce contact est un métallotecte de grande importance à la Baie-James, et est l’hôte de nombreux gisements et indices d’or, par exemple la mine Éléonore et les gîtes La Grande Sud, Cheechoo, Corvet-Est et Orfée. Le gîte d’or La Pointe, situé à environ 15 kilomètres au nord-est du projet Elrond, est également localisé directement sur ce contact prolifique. Le projet Elrond est également localisé immédiatement au sud-est des nouvelles découvertes aurifères à haute teneur de Harfang Exploration sur son projet Serpent.

Plusieurs indices d’or ont été découverts par Midland en seulement 6 jours de prospection en 2017 et 2019 sur Elrond. Dans la partie sud-ouest du projet, des échantillons choisis d’une amphibolite fortement minéralisée en arsénopyrite et pyrite ont titré 4,53 g/t Au et 3,23 g/t Au (ces résultats ont été publiés dans le communiqué du 12 octobre 2017 ; noter que les teneurs obtenues dans les échantillons choisis ne sont pas représentatives de l’ensemble de la minéralisation). À environ 100 mètres au nord, des échantillons choisis provenant d’une amphibolite cisaillée, silicifiée et minéralisée en pyrite ont titré 2,17 g/t Au, 1,81 g/t Au et 1,69 g/t Au (deux de ces trois résultats sont inédits). À environ (un) 1 kilomètre au nord-est de ces deux indices, un échantillon choisi provenant d’un dyke felsique tardif et recoupant une amphibolite a titré 2,49 g/t Au et 0,2 % Bi (résultats inédits). Dans la partie nord-est du projet, une zone de sulfures disséminés de plusieurs mètres de large centrée sur une faille recoupant un granitoïde pegmatitique tardif a donné plusieurs valeurs anomales en Au, Bi et Mo. Sept (7) échantillons choisis répartis sur une superficie de 3 mètres par 2 mètres dans cette zone minéralisée ont titré des teneurs en Au variant de 0,38 g/t Au à 1,63 g/t Au, (résultats inédits) ainsi que des teneurs élevées en Mo (0,005 % Mo à 0,06 % Mo) et en Bi (0,01 % Bi à 0,05 % Bi). La zone minéralisée demeure ouverte vers le nord et l’est.

La minéralisation en Au-Mo-Bi retrouvée dans deux des quatre indices découverts à ce jour sur Elrond se retrouve dans des granodiorites ou des granites tardifs de la suite du Vieux-Comptoir. De plus, l’assemblage métallique à Au-Mo-Bi suggère que ces minéralisations appartiennent à un modèle de type « reduced intrusion-related gold ». Ce modèle de minéralisation forme typiquement des gisements d’or à faible teneur, mais à très fort tonnage. Le gîte aurifère Cheechoo, situé également au contact La Grande-Opinaca plus à l’est, est également considéré de ce type (Fontaine et al., 2018) et est lui aussi associé à une roche intrusive felsique (granodiorite) tardive. Ces indices sur Elrond suggèrent donc un potentiel pour le type « reduced intrusion-related gold » sur le projet. Les deux autres indices à Au±As sont probablement du type orogénique plus classique et soulignent également un potentiel pour ce style de minéralisation.

Un levé de quatre-vingts (80) échantillons de sédiments glaciaires (tills) a été réalisé à la fin du mois de mai sur Elrond pour identifier des secteurs contenant des concentrations aurifères significatives. Les échantillons de till seront traités au cours de l’été par les méthodes suivantes : comptes et caractérisation des grains d’or, analyses des concentrés de minéraux lourds et analyse de la fraction fine pour l’or et les autres métaux. Une campagne de suivi en prospection des anomalies en or des tills et des indices d’or existants du projet est planifiée à la fin de la saison estivale.

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées sur le projet Serpent et les gîtes Éléonore, La Pointe, La Grande Sud, Cheechoo, Corvet-Est et Orfée, ne sont pas nécessairement indicatives de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Elrond de la Société.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l’or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle ltée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

