SEB offre des services d'administration des régimes d'assurance collective à plus de 40 000 membres de la GRC

MISSISSAUGA, Ontario, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Administrative Services Inc. (" SEB Admin ") a procédé à la mise en œuvre des services d’'administration de l'assurance vie et d’invalidité pour les régimes d'assurance collective de la Gendarmerie royale du Canada (" GRC "). Ceci est conforme au contrat pluriannuel attribué à SEB Admin, tel qu'annoncé par la GRC le 28 janvier 2021. Cette initiative est conforme à l'objectif de la Gendarmerie royale du Canada de fournir une expérience améliorée à ses membres et de s'assurer que ses plus de 40 000 membres actifs et retraités disposent d'une solution d'administration des assurances moderne et durable.



Selon Mohamad El Chayah, président et chef de la direction de SEB Admin, « La plateforme FlexPlus MD de SEB comporte de nombreuses caractéristiques dont les membres de la GRC bénéficieront pendant que nous facilitons la transformation des processus administratifs de la GRC, qui passent du papier au numérique. La GRC disposera ainsi d'un environnement fiable, optimisé et sécurisé permettant l’adhésion des participants à leur régime d’assurance collective. La durée initiale du contrat est de 3 ans et la GRC dispose de 6 ans d'options de renouvellement. Ce contrat s'ajoute à l'importante empreinte des services professionnels de SEB auprès du gouvernement du Canada. Nous avons plus de 300 millions de dollars de contrats à tous les niveaux du gouvernement - fédéral, provincial, municipal et sociétés d'État. »

Selon la GRC, « Nous tenons à remercier SEB Admin pour la transition en douceur tout au long du processus de mise en œuvre, suite à la migration du fournisseur précédent. Nous tenons également à remercier Morneau Shepell pour ses services au cours des 15 dernières années et son soutien tout au long du processus de transition.

En tant qu'organisme policier, la GRC accorde une grande priorité à l'administration, des prestations et des demandes de règlement d'assurance-vie et d'assurance-invalidité rapides, exactes et efficaces, ainsi qu'à l'accès rapide et facile à l'information pour les participants au régime.

Cette initiative de transformation appuie notre programme de modernisation Vision150 en offrant des services de pointe à nos membres et à nos retraités de façon plus pratique, en faisant progresser le traitement de leurs demandes et en améliorant l'expérience globale des membres. »

À propos de SEB et des avantages escomptés

La plateforme FlexPlus MD fournit à la GRC un système numérique moderne pour l'administration des régimes d'assurance collectives de la GRC, notamment les régimes d'assurance-vie, d'assurance DMA et d'assurance-invalidité. Elle offrira également une expérience utilisateur très réactive aux plus de 40 000 membres actifs et retraités de la GRC. Les membres du régime ont maintenant la possibilité d'accéder à une plateforme libre-service sécurisée, soutenue par le centre de service de SEB, bilingue et à la fine pointe de la technologie, situé à Montréal, qui fournit des services à nos clients à travers le Canada.

La plateforme FlexPlus MD de SEB comporte une gamme complète de modules d'administration qui ont été adaptés aux exigences du Programme d'assurance-vie (PAV) de la GRC. La solution a transformé numériquement l'expérience des participants au régime grâce à notre processus d’'adhésion en ligne et à de multiples fonctions libre-service que nous continuons de faire évoluer. Les avantages du nouveau fournisseur de services sont les suivants :

Accès à signature unique à tous les environnements d’avantages sociaux, grâce au portail FlexPlus CONNECT;

Processus d’adhésion numérique intuitif;

Accès au régime, vérification des droits aux prestations, consultation et mise à jour des données des bénéficiaires en ligne et de façon améliorée (libre-service);

Communications aux membres, personnalisées et automatisées : trousse de bienvenue aux nouveaux employés, vérification des personnes à charge ayant dépassé l’âge limite, rappels d’adhésion, transformation d’assurance en cas de cessation d’emploi, confirmation des bénéficiaires, preuve d’assurabilité, etc.;

Centre de service bilingue national pour les participants au régime, comptant une équipe performante et dévouée à la GRC;

Capacité d’offrir des structures de régime flexibles et des transferts de données sécurisés entre les systèmes d’information des Ressources humaines, de la Paie et des assureurs.

SEB Admin s’est conformée à toutes les exigences de la GRC, dont l’obtention des habilitations de sécurité obligatoires, afin de respecter les politiques de la GRC et du gouvernement du Canada.

À propos de SEB Administrative Services Inc.

SEB Administrative Services Inc. (" SEB Admin "), une filiale en propriété exclusive de Smart Employee Benefits Inc. ("SEB", TSXV:SEB), est un tiers administrateur ("TPA") qui offre des solutions de pointe, entièrement bilingues, basées sur l’infonuagique, pour le traitement des avantages sociaux, en utilisant les technologies, les solutions et les services exclusifs et personnalisés des partenaires de SEB Admin. La plateforme "FlexPlus" de SEB Admin offre une connectivité à authentification unique pour toutes les parties prenantes des prestations collectives. FlexPlus MD comprend plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenus et englobent plus de 90% de toutes les activités de traitement de tous les types d’avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome qu’en tant que solution intégrée. SEB Admin gère les programmes d'avantages sociaux de plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin administre plus de 350 000 membres de régimes et plus de 180 000 autres membres de régimes sous contrat et en transition, ce qui représente au total plus de 1,3 milliard de dollars de primes. Les solutions FlexPlus reposant sur l’infonuagique prennent en charge tous les types de régimes - traditionnels, flexibles, cafétéria, banque d'heures, banque de dollars, plateforme d’échange - via des modèles d’impartition partielle ou complète et logiciels comme services (SaaS). Les solutions de SEB transforment les centres de coût de ses partenaires en centres de profit.

Pour de plus amples informations sur SEB Administrative Services Inc. veuillez consulter le site www.seb-admin.com

À propos de la GRC

Depuis près de 150 ans, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est le service de police national du Canada. Elle a un mandat de service de police national, fédéral, provincial et municipal. D’un océan à l’autre, elle travaille à l’échelle communautaire, provinciale, territoriale et fédérale pour :

prévenir la criminalité;

mener des enquêtes sur des crimes;

assurer le respect des lois et règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux;

veiller à la sécurité des Canadiens;

elle offre aussi une expertise reconnue à l’échelle internationale.



La GRC compte, dans plus de 700 détachements situés dans 150 municipalités du pays, plus de 20 000 policiers en service actif, secondés par près de 10 000 employés civils. Elle fournit en outre des services de police dans plus de 600 collectivités autochtones au Canada. La GRC, en tant qu’organisation, a à cœur ses employés, les communautés qu’elle sert et tous les Canadiens.

À propos de Smart Employee Benefits Inc. ("SEB")

SEB est un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de pointe en matière de TI et de traitement des avantages sociaux pour le marché des avantages sociaux des particuliers et des groupes et pour le gouvernement. Nous concevons, personnalisons, développons et gérons des solutions technologiques, humaines et d'infrastructure essentielles à la mission, de bout en bout, en utilisant les technologies et l'expertise exclusives de SEB et les technologies de ses partenaires. Nous gérons des processus d'affaires critiques pour plus de 150 comptes de premier ordre et gouvernementaux, au niveau national et mondial. Plus de 90 % de nos revenus et de nos contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Nos solutions sont soutenues à l'échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multi-certifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de 11 bureaux au Canada et dans le reste du monde.

Nos solutions comprennent à la fois des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et services en infonuagique, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent (near shore/offshore), des services de sécurité gérés, le développement et le support de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en matière d'intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l'IA, le CRM, la BI, les portails, l'EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l'analyse, la gestion de projet, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons plus de 20 partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Pour de plus amples informations sur Smart Employee Benefits Inc, veuillez consulter le site www.seb-inc.com .

