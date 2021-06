Équipement SMS annonce sa collaboration avec Wabtec Digital Mine pour prendre en charge les systèmes anticollision au Canada

English French

ACHESON, Alberta, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions pour l’industrie minière, s’associera à Wabtec pour fournir le système anticollision (SAC) de Wabtec et en assurer le soutien auprès des sociétés d’exploitation minière canadiennes. Équipement SMS dispose des infrastructures et capacités de soutien nécessaires dans toutes les principales régions minières du Canada et se fait un point d’honneur de promouvoir la sécurité dans l’industrie.



Forte de son expérience éprouvée en matière de soutien des technologies minières, « Équipement SMS est heureuse de pouvoir offrir la solution SAC ultramoderne de Wabtec à son réseau actuel et futur de clients à l’échelle du Canada », a déclaré Mike Brown, vice-président exécutif, Technologie et Innovation.

Le SAC de Wabtec utilise de multiples constellations GPS pour fournir aux opérateurs d’équipements lourds des informations visuelles sur la circulation à 360° autour d’eux et des alarmes de collisions potentielles avec d’autres véhicules. De plus, le SAC de Wabtec comprend des caractéristiques uniques, comme des récepteurs et une antenne redondants et des autotests continus pour augmenter la fiabilité du système et informer immédiatement l’opérateur en cas de défaillance d’une composante.

« Notre collaboration avec Équipement SMS nous permet de mieux servir l’industrie minière en mettant à la disposition des opérateurs les récentes innovations sous la forme de technologies avancées pour que leurs chantiers fonctionnent de manière sécuritaire, efficace et productive, a affirmé Doug Hanson, directeur général et vice-président de Wabtec Digital Mine. Nous aidons les opérateurs miniers à réaliser la valeur de la sécurité, du contrôle opérationnel et de la productivité en collaborant avec un fournisseur de solutions stratégiques au sein de l’industrie des équipements lourds. »

À propos de Wabtec

Wabtec Corporation est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour le transport ferroviaire de marchandises et de passagers. S’appuyant sur près de quatre siècles d’expérience collective acquise collectivement par Wabtec, GE Transportation et Faiveley Transport, la société dispose d’une expertise numérique inégalée, d’innovations technologiques et de capacités de fabrication et de service de classe mondiale qui alimentent les écosystèmes numériques du rail et du transport en commun. Wabtec s’attache aux performances qui favorisent le progrès, en créant des solutions de transport qui déplacent et améliorent le monde. Le portefeuille de produits destinés au transport de marchandises comprend une gamme complète de locomotives, d’applications logicielles et de systèmes de contrôle indispensables, dont la commande intégrale des trains (CIT). Le portefeuille de produits destinés au transport de passagers procure des systèmes et des services de haute technologie à pratiquement tous les grands systèmes de transport ferroviaire dans le monde, en fournissant une série intégrée de composants pour les autobus et tous les segments de marché liés aux trains, qui assurent la sécurité, l’efficacité et le confort des passagers. En plus de son portefeuille de produits et de solutions pour les industries du rail et des transports en commun, Wabtec est un chef de file dans le domaine des solutions minières, marines et industrielles. Wabtec emploie environ 27 000 personnes réparties dans le monde entier. Visitez le nouveau site Web de la société à l’adresse suivante : www.WabtecCorp.com .

À propos d’Équipement SMS inc.

Équipement SMS inc. est le plus grand concessionnaire Komatsu indépendant au monde, vendant, louant et fournissant un service de soutien complet pour les équipements de terrassement les plus avancés destinés aux secteurs des mines, de la construction, de la construction de routes et de la foresterie. Avec plus de 2 200 employés répartis dans plus de 40 emplacements au Canada, en Alaska et en Mongolie, nous unissons nos efforts à ceux de Komatsu, Bomag, Takeuchi, Cemen Tech, NPK, Genesis et à d'autres fabricants pour fournir des équipements de premier plan, des technologies numériques et des solutions de soutien des produits des plus évoluées, faisant ainsi d'Équipement SMS inc. le plus important fournisseur de solutions d'équipement à guichet unique pour nos clients. www.smsequipment.com



Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Équipement SMS inc.

Roy Lapa, directeur, Marketing et communications

Courriel : rlapa@smsequip.com

Wabtec

David Fisk, directeur commercial

Courriel : David.fisk@wabtec.com

