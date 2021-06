Des chambres accueillantes et sécuritaires pour les femmes en situation d’urgence: TELUS remet 10 000 $ à MIRÉPI

La maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale dans la MRC de Portneuf ouvre cinq nouvelles places

SAINT-RAYMOND-DE-PORTNEUF, Québec, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MIRÉPI reçoit 10 000 $ de TELUS afin de bonifier l’offre d’aide et d’hébergement de sa maison qui accueille des femmes victimes de violence conjugale et en difficulté, souvent accompagnées de leurs enfants, et qui sont en situation d’urgence. Le don de TELUS permettra de réaménager des chambres et espaces communs avec de nouveaux meubles, de l’équipement et une décoration chaleureuse. L’aide financière fait suite à la création récente de cinq nouvelles places en hébergement d’urgence, et contribuera au bien-être des femmes durant leur démarche vers l’autonomie, la liberté et l’amour de soi.

« Quand les femmes et leurs enfants arrivent à la maison MIRÉPI après avoir quitté un milieu familial violent, ils sont bien souvent complètement dépourvus et déstabilisés, les conséquences de la violence ayant laissé leurs traces. Les femmes passeront de nombreuses heures dans leur chambre qui deviendra un espace personnel pour se retrouver. Le don de TELUS nous permet de leur offrir un havre de paix où elles se sentiront appuyées et en sécurité », souligne Martine Labrie, directrice de MIRÉPI. « Malheureusement, la pandémie a exacerbé la violence faite aux femmes, et les besoins sont criants. Notre priorité est de leur offrir un lieu d’accueil sécuritaire peu importe l’heure et le moment dans l’année, puis de les aider à reprendre le pouvoir sur leur vie personnelle. »

« Les 6 000 membres de l’équipe de TELUS au Québec sont de tout cœur avec les victimes de violence conjugale, et nous sommes profondément touchés de pouvoir remettre cette aide financière qui viendra répondre à un besoin criant », souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente, Solutions consommateurs et Expérience client de TELUS au Québec. « Plus important encore, nous souhaitons reconnaître le cheminement de ces femmes et les aider à progresser vers leur vie nouvelle. Le premier pas dans une chambre accueillante et sécuritaire est aussi le premier pas vers la voie de la guérison. Nous saluons le travail de la maison MIRÉPI ainsi que celui de l’ensemble des intervenants et bénévoles qui contribuent à créer un futur meilleur, inclusif et respectueux. »

En mars dernier, dans le cadre du mois de la femme, TELUS a mis sur pied une campagne communautaire où un don de 25 $ était remis à MIRÉPI, pour chaque recommandation faite par ses clients à un nouvel abonné des services résidentiels de TELUS. Le don de 10 000 $ de l’entreprise s’ajoute à une subvention du gouvernement du Québec de plus de 189 000 $ à la Maison MIRÉPI pour augmenter le nombre de places en hébergement d’urgence, qui est passé de 10 à 15, et pour améliorer l’offre de services offerts aux femmes et à leurs enfants. Il permettra ainsi d’embaucher plus d'intervenantes spécialisées, en plus d’accroître la gamme de tous les services offerts chaque heure et chaque jour de l’année.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir un complément d’information, veuillez communiquer avec:

Information de MIRÉPI

Jacinthe Beaulieu

Relations médiatiques de TELUS

Jacinthe.beaulieu@telus.com