TC Transcontinental diffuse son rapport d’étape de responsabilité sociale 2020 alors qu’elle continue d’être créatrice de valeur sous le signe du développement durable

MONTRÉAL, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) est fière de diffuser son rapport d’étape de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 2020, qui présente les résultats obtenus cette année dans le cadre de son plan triennal 2019-2021 de RSE Agir Ensemble et ses 11 objectifs regroupés selon quatre axes : ses employés, ses activités d’exploitation, ses produits et ses communautés. Parmi les faits saillants du rapport, on retrouve des projets novateurs liés à notre engagement dans l’économie circulaire des plastiques et à la réduction de l’empreinte carbone de la Société, en plus d’une excellente performance en ce qui a trait aux objectifs liés aux employés, incluant une réduction du taux d’incidents de santé et sécurité et une progression de la diversité des genres.



« Les réalisations accomplies et reflétées dans ce rapport d’étape sont soutenues par une solide gouvernance et supervision de la stratégie corporative et des objectifs RSE de TC Transcontinental par son conseil d’administration et son comité de gouvernance et de responsabilité sociale. De plus, ces réussites démontrent la résilience et l’agilité des dirigeants et employés de la Société, explique Isabelle Marcoux, présidente du conseil de TC Transcontinental. En matière de diversité des genres, nous avons poursuivi nos efforts pour accroître la représentation des femmes dans nos équipes dirigeantes et sommes très fiers d’avoir dépassé notre objectif initial en atteignant 31 % de femmes à des postes de direction dans nos secteurs de l’emballage, de l’impression et des médias. »

« Aujourd’hui plus que jamais, TC Transcontinental est une entreprise mobilisée afin d’être créatrice de valeur pour l’ensemble de la société, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Si les défis liés à la pandémie de la COVID-19 sont indéniables, ils n’ont cependant pas freiné nos efforts en développement durable. Avec notre intégration réussie de l’emballage souple et en poursuivant notre leadership dans l’économie circulaire du plastique, nous continuons de travailler avec les parties prenantes tout en investissant dans nos activités de recyclage ainsi que de recherche et développement. C’est dans un esprit de collaboration et avec une vision de croissance durable et de pérennité que nous entamerons la prochaine étape en 2022, afin de créer notre prochain plan de RSE. »

Rappelons également qu’en 2021, TC Transcontinental s’est classée parmi les 100 entreprises les plus écoresponsables au monde, en occupant le 45e rang parmi selon le réputé classement Corporate Knights, en plus de se classer au 2e rang pour l’industrie de l’emballage. Selon Corporate Knights, TC Transcontinental se positionne parmi les 50 premières sociétés, notamment en raison de son résultat élevé en matière d’investissements écoresponsables, ainsi que de la diversité au sein des membres du conseil d’administration et de la haute direction.

Pour consulter le Rapport d’étape 2020 de responsabilité sociale de l’entreprise, cliquez ici.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été d’environ 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 25 octobre 2020. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

