Le Canada appuie les efforts d’intervention contre la COVID-19 en Asie du Sud

OTTAWA , 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Grâce à la générosité de la population canadienne et du gouvernement du Canada, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge intensifiera ses efforts visant à atténuer les effets de la COVID-19 en Inde, au Népal et ailleurs dans cette région, notamment en fournissant de l’équipement médical et d’autres articles de première nécessité.

En Asie du Sud, les taux élevés de cas de COVID-19 ont eu des effets dévastateurs. Des milliers de membres du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaillent sans relâche pour fournir des services ambulanciers, des premiers soins, de l’oxygène et du soutien aux efforts de vaccination auprès des personnes en situation de grande vulnérabilité ou vivant dans les régions les plus à risque.

L’aide canadienne déployée pour soutenir les personnes touchées par la COVID-19 en Asie du Sud comprendra notamment la distribution d’articles requis de toute urgence, comme :

des générateurs et des concentrateurs d’oxygène,

une ambulance,

des tentes de l’hôpital mobile afin de faciliter l’isolement des patients,

des trousses d’hygiène,

de l’équipement de protection individuelle.



La Croix-Rouge continuera d’adapter ses interventions et d’offrir son soutien pour répondre aux besoins les plus criants à mesure que les efforts de contrôle de la pandémie évoluent.

Les Canadiens et les Canadiennes qui souhaitent appuyer les interventions de la Croix-Rouge en lien avec la COVID-19, au Canada ou ailleurs dans le monde, peuvent faire un don en ligne au www.croixrouge.ca/ ou composer le 1 800 418-1111.

CITATIONS

« L’Asie du Sud toute entière subit les effets dévastateurs de la COVID-19 et de ses variants. Dans cette région du monde, les besoins humanitaires sont énormes. Des fournitures et de l’équipement médical sont acheminés en Inde, au Népal et ailleurs dans la région. Les intervenant(e)s sur les lieux ont grand besoin de ces équipements pour sauver des vies. Grâce à la générosité de la population canadienne et du gouvernement du Canada, nos efforts apporteront des changements positifs en ces temps extrêmement difficiles. »



— Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« Aujourd’hui plus que jamais, le monde entier doit s’unir pour triompher de la pandémie. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge pour soutenir des interventions en réponse à la COVID-19. Les besoins sont immenses, mais chaque don a un impact concret. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont généreusement appuyé ces efforts. »

— Karina Gould, ministre du Développement international

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit ici au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité au Canada et partout dans le monde.

RENSEIGNEMENTS :

En français : 1 888 418-9111

En anglais : 1 877 599-9602