English Finnish

Dovre Group Oyj Suurimmat osakkeenomistajat 15.06.2021 klo 18.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY

Dovre Group Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia.

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi



Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten % - osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009008098 - 12 754 917 - 12,04 % YHTEENSÄ 12 754 917 12,04 %

Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun Kauppa ja Kone Oy omistaa 10 754 917 kappaletta (10,15%) ja määräysvaltayhtiö K22 Finance Oy 2 000 000 kappaletta (1,89%) Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Dovre Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 105 956 494 osaketta.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

sirpa.haavisto@dovregroup.com

puh. 020 436 2000

www.dovregroup.com



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 720 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com