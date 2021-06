DIAGNOS annonce un projet pilote avec l'hôpital Oftalmológico Buena Vista Sinaloa

English French

BROSSARD, Québec, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans la détection précoce des problèmes de santé critiques, annonce aujourd'hui la signature d'un projet pilote de 2 mois avec Hôpital Oftalmológico Buena Vista Sinaloa, le plus grand hôpital ophtalmologique de l'État de Sinaloa, au Mexique.



Au Mexique, il y a 18 millions de diabétiques avec une prévalence de 23% chez les personnes de 20 ans ou plus ; la gravité de ces cas est que chaque heure dans le pays, huit patients meurent de cette maladie, puisque 80% des décès au Mexique sont liés au diabète. Dans l'État de Sinaloa, 355 000 milliers de cas sont signalés, dont près de la moitié (175 000) ne sont pas diagnostiqués, avec une prévalence de 21% de la population de 20 ans ou plus. Sur les 180 000 diabétiques diagnostiqués, seulement 30% consultent régulièrement un médecin. Selon les statistiques, 30 000 nouveaux cas de diabète par an sont enregistrés dans l'État de Sinaloa. La rétinopathie diabétique et la perte de vision sont les 2 plus gros problèmes.

« Depuis près de 25 ans, nous fournissons des soins oculaires ophtalmiques à des centaines de milliers de patients provenant de 4 des 9 États de la région nord du Mexique, principalement de la zone ouest du Pacifique. Notre objectif est de fournir nos services spécialisés à tout le monde dans l'un de nos 7 programmes de santé oculaire tels que la consultation ophtalmologique, les chirurgies, la culture de prévention des maladies oculaires, la campagne de consultation gratuite dans les zones suburbaines pour les personnes en situation d'extrême pauvreté, le musée national d'ophtalmologie, entre autres », mentionne le Dr Efraín Romo Santos, fondateur et chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital Oftalmológico Buena Vista Sinaloa. « Nous sommes ravis d'accueillir DIAGNOS car nous sommes impatients d'utiliser une technologie testée dans la vie réelle basée sur l'IA, fiable et conforme aux normes internationales les plus exigeantes », a conclu le Dr Romo.

« C'est un grand moment pour DIAGNOS car nous avons prouvé que nos modules d'IA et de télémédecine aident à résoudre les problèmes de sécurité autour des spécialistes et de leur personnel pendant cette période difficile. Nous allons démontrer notre service de dépistage de la rétine à tous ceux qui en ont besoin », a déclaré M. Guillermo Moreno, vice-président de DIAGNOS. « Avec le Dr Romo, nous fournirons une solution clé en main à son équipe de spécialistes renommée, nous sommes convaincus que pendant le projet pilote, nous fournirons un résultat en temps réel à la population locale en soutenant les spécialistes dans leur quotidien. Enfin, nous donnerons de l'espoir aux patients grâce à l'accès au dépistage oculaire avec les Établissements du Dr Romo », a conclu M. Moreno.

À propos de l'hôpital Oftalmológico Buena Vista Sinaloa :

Chez Buena Vista Sinaloa, nous nous consacrons depuis plus de 24 ans à fournir des traitements ophtalmiques efficaces pour le diagnostic et la prévention des maladies oculaires à chacun de nos clients de Culiacán (HD), Los Mochis et Mazatlan, tous trois situés dans l'État de Sinaloa, au Mexique.

Buena Vista Sinaloa a commencé ses activités le 6 décembre 1996, son fondateur, le Dr Efraín Romo Santos, a réussi à former une institution avec des médecins et des spécialistes en ophtalmologie, ainsi qu'avec des équipements de pointe pour soigner les patients dans différents états tels que Sinaloa, Durango, Baja California Sur et Sonora.

À propos de DIAGNOS :

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

