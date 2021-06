English French Dutch

Umicore annonce une prise de participation dans Solid Power, leader dans le développement de batteries à l'état solide de nouvelle génération

Suite à l'annonce faite par Solid Power de devenir une société cotée en bourse par le biais d'une société d'acquisition à finalité spécifique (SPAC), Umicore communique aujourd'hui qu'elle détient une participation dans Solid Power avant sa transaction SPAC. Cette participation est le fruit de deux tours d'investissement successifs (séries A et B) que Solid Power a réalisés avant de lancer la prochaine phase de sa croissance par une cotation en bourse.

Fondée en 2012 et basé au Colorado, Solid Power est un développeur majeur de l'industrie de batteries entièrement solides de nouvelle génération pour véhicules électriques. En huit ans de développement technologique et trois ans de développement du processus de production, Solid Power a travaillé pour fournir des batteries entièrement solides plus performantes en utilisant des processus standard et à faible coût de l'industrie. Les batteries entièrement à l'état solide de Solid Power apaisent les deux plus grandes préoccupations des utilisateurs potentiels face aux des véhicules électriques : le coût et l'inquiétude quant à l'autonomie, grâce à une augmentation prévue de 50 à 75 % de la densité énergétique de l'autonomie de conduite par rapport à toute batterie lithium-ion disponible dans le commerce aujourd'hui. Le profil de sécurité des batteries de Solid Power dépasse également celui des batteries lithium-ion traditionnelles en raison de son architecture de cellules entièrement solides. Plusieurs grands constructeurs automobiles et fabricants de cellules tels que Ford, BMW, Hyundai et Samsung ont investi dans la technologie prometteuse de Solid Power.

En tant que société spécialisée dans la technologie des matériaux, l'innovation est au cœur du succès d'Umicore. Umicore est un producteur de premier plan de matériaux cathodiques pour les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et s'engage à développer des matériaux offrant une densité énergétique plus élevée, des temps de charge plus rapides et des coûts plus faibles. Sa feuille de route technologique couvre des horizons de recherche à court, moyen et long terme pour les matériaux de cathodes et d'anodes composites, y compris ceux utilisés dans les technologies de l'état solide. Parallèlement à ses propres programmes de recherche, Umicore encourage l'innovation ouverte et soutient le développement de technologies prometteuses par des start-up telles que Solid Power.

Le communiqué de presse de Solid Power peut être consulté sur www.solidpowerbattery.com





Pour plus d'informations

Relations avec les investisseurs

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com





À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur des domaines d’application dans lesquels ses connaissances en sciences des matériaux, en chimie et en métallurgie font une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché qui proposent des matériaux et solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre l’essentiel de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D sont réalisées dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2020 des revenus (hors métaux) de € 3,2 milliards (chiffre d’affaires de € 20,7 milliards) et emploie actuellement quelque 10 800 personnes.





À propos de Solid Power