Rackspace Technology aktiviert Daten für moderne Unternehmen mit der Ankündigung von Rackspace DataOps

SAN ANTONIO, USA, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Einführung von Rackspace DataOps bekannt – eine Erweiterung des neuen Rackspace Elastic Engineering-Modells auf die Datenebene. Kunden können nun die von Rackspace Technology bereitgestellte Prozessreife, die agile Bereitstellung und Fanatical Experience™ nutzen, um die Bereitstellung von vertrauenswürdigen, qualitativ hochwertigen Daten für Wirtschaftsführer, Datenwissenschaftler, Mitarbeiter, Partner und Anwendungen zu beschleunigen.



Die Bereitstellung der richtigen Daten für die richtige Anwendung zum richtigen Zeitpunkt ist eine Grundvoraussetzung zum Anstoßen von Innovationen, z. B. um neue Geschäftsmodelle und Umsatzströme zu etablieren, mit Kunden in Kontakt zu treten, tiefe Einblicke in Lieferketten zu gewinnen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

„83 % der Befragten der Umfrage von 451 Research „Voice of the Enterprise (VotE): Data & Analytics, Data Management & Analytics 2020“ gaben an, dass sich ihre Unternehmen in einem gewissen Investitionsstadium bezüglich DataOps befinden, wobei mehr als ein Drittel eine DataOps-Strategie definiert und etabliert hat“, sagte Matt Aslett, Research Director für 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence.

Die Datentechnologien entwickeln sich schnell weiter, was die traditionelle langfristige Planung sowohl riskant als auch ineffizient macht. Die Investitionen in DataOps beschleunigen das Design, die Entwicklung und die Bereitstellung neuer Datenströme in der Datenarchitektur, sodass Teams auf Basis der sich entwickelnden Geschäftsanforderungen schnell Lösungen implementieren und regelmäßig aktualisieren können.

Rackspace Technology erzielt mit seinem Rackspace Elastic Engineering for Data, dem grundlegenden Service von Rackspace DataOps, eine vorhersehbare Bereitstellung und ein Änderungsmanagement von Daten, Datenmodellen und verwandten Artefakten. Rackspace Elastic Engineering for Data ermöglicht den Zugang zu einem Pod von Datenspezialisten über ein modernes Managed-Service-Modell, das die betriebliche Effizienz verbessert und Innovationen ermöglicht:

„Do with“-Ansatz: Unser Rackspace Elastic Engineering for Data-Pod läuft in einem agilen, sprintbasierten Modell direkt an der Seite Ihres Teams.

Konsistentes Team: Unabhängig davon, welche Stundenzahl Sie monatlich in Anspruch nehmen, Sie arbeiten immer mit demselben Pod zusammen, der Sie, Ihre Umgebung und Ihr Unternehmen kennt.

Flexible, gestaffelte Preisgestaltung: Erwerben Sie „gestaffelten“' Zugang zu Ihrem Pod über einfache stundenbasierte Stufen und skalieren Sie monatlich nach oben und unten, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern.

Vielfältiges Know-how: Der Rackspace Elastic Engineering Pod for Data besteht aus einem Engagement Manager, Datenarchitekten und Engineers, die als eine Einheit zusammenarbeiten.

Fortlaufende Innovation: Rackspace Technology nutzt führende Tools und Frameworks für Cloud-Plattformen, um fortlaufende Verbesserungen, Zugangsmöglichkeiten und Transformation zu liefern.



Data Pipeline Management zur Überwachung, zum Management und Support der Datenpipeline rund um die Uhr ist als optionaler Zusatzservice für Rackspace Elastic Engineering for Data erhältlich.

„Rackspace DataOps Managed Services bieten eine agile und automatisierte, prozessorientierte Methode in Verbindung mit erstklassigem Support, um die Qualität zu verbessern und die Zykluszeit der Datenanalyse zu reduzieren“, sagte Jeff DeVerter, CTO Solutions bei Rackspace Technology. „Dies ist wichtig für unsere Kunden, weil dies den Wert der Daten steigert, indem es den Wirtschaftsführern die Möglichkeiten von Live- und prädiktiven Analysen in ihrem gesamten Unternehmen eröffnet.“

Neben der Bereitstellung eines Mehrwerts durch Daten ermöglicht Rackspace DataOps fortschrittliche KI- sowie maschinelle Lernfunktionen, die Zugang zu marktdifferenzierenden Innovationen, präskriptiven Erkenntnissen, intelligenten Anwendungen und Datenmonetarisierung bieten.

Beteiligen Sie sich an einer kostenlosen Discovery Session und erfahren Sie, wie eine moderne Datenplattform Ihren Weg zu einem wirklich datengestützten Unternehmen beschleunigen kann.

Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Pressekontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11df518a-07ba-45b1-89a1-5721a2d68a3f