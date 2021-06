Uberall bringt 115 Mio. US-Dollar auf und unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von MomentFeed

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

LOS ANGELES und BERLIN, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uberall , ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für „Near Me“-Marketing, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Kapitalinvestition in Höhe von 115 Millionen US-Dollar erhalten hat, angeführt von Bregal Milestone, Level Equity, United Internet und dem Management von Uberall. Diese Investition soll zur Beschleunigung des Wachstums in den USA und Kanada eingesetzt werden.



Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie gibt Uberall gleichzeitig bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von MomentFeed , dem führenden Anbieter für die Optimierung der Umkreissuche in Nordamerika, unterschrieben hat. Zusammen schaffen Uberall und MomentFeed eine neue, leistungsstärkere „Near Me“-Kundenerlebnisplattform mit unübertroffenen Fähigkeiten und globaler Reichweite. Das vereinte Unternehmen wird die Online-Präsenz von 1,35 Millionen Geschäftsstandorten verwalten – mehr als jeder andere aktuelle Mitbewerber. MomentFeed und Uberall zählen viele der weltweit größten und bekanntesten internationalen Unternehmen zu ihren Kunden, darunter BP, KFC, Marks and Spencer, McDonald’s und Pizza Hut.

„Während die Verbraucher nach einem Jahr Lockdown oder länger wieder auftauchen, erholen sich auch die Unternehmen wieder und müssen in der Lage sein, der wachsenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden, um die von ihnen erwarteten Erlebnisse und Dienstleistungen in den Läden zu erhalten“, so Florian Hübner, Mitgründer und CEO von Uberall. „Die Kombination von Uberall und MomentFeed unterstützt uns dabei, klarer Marktführer in unserer Kategorie zu werden, mit innovativeren Produkten, einem erstklassigen Team und den finanziellen Ressourcen, um die Chancen vollständig wahrzunehmen.“

Uberall und MomentFeed sind langjährige Geschäftspartner mit einer ähnlichen Vision und einer sich ergänzenden Produktpalette. Die kombinierte Plattform führt die marktführenden Produkte von Uberall für Listings und Reputationsmanagement sowie First-to-Market-Funktionen wie Google Local Ads zusammen und kombiniert sie mit den erstklassigen lokalen Social-Media-Funktionen, der Kundenstimmungsanalyse und dem unternehmensgerechten Serviceangebot von MomentFeed.

„Als wir bemerkten, dass der Markt in Richtung Konsolidierung tendiert, haben wir mehrere potenzielle Unternehmen in Betracht gezogen, mit denen wir fusionieren könnten. Uberall war mit Abstand unser Favorit“, sagte Nick Hedges, CEO von MomentFeed. „Diese Verbindung ist für unsere Kunden, die das „Who is Who“ der führenden amerikanischen Omnichannel-Marken darstellen, strategisch äußerst sinnvoll. Sie trägt dazu bei, unser ohnehin hohes Innovationstempo zu beschleunigen und unseren Kunden einen noch größeren Vorteil in der äußerst wettbewerbsintensiven Welt des „Near Me“-Marketings zu verschaffen.“

Nick Hedges, der CEO von MomentFeed, wird dem Führungsteam von Uberall als Chief Strategy Officer und Executive Vice President North America beitreten und die nordamerikanische Business Unit von Uberall leiten, die in Kalifornien eine bedeutende Vertriebs-, Service- und Engineering-Präsenz haben wird.

„Wir sind begeistert, für diese nächste Wachstumsphase eine Partnerschaft mit dem Uberall-Team einzugehen. Unsere strategische Investition wird das Ziel von Uberall, weltweit die führende „Near Me“-Kundenerlebnisplattform zu werden, deutlich beschleunigen. Die differenzierte Komplettlösung von Uberall ist in Bezug auf Integration und Funktionalität unübertroffen und bietet Kunden einen echten Vorteil, ihre Online-Kunden zu erreichen, mit ihnen zu interagieren und Käufe zu generieren. Wir freuen uns darauf, Florian, Nick und ihr talentiertes Team bei der Umsetzung ihrer spannenden Innovations- und Expansionspläne zu unterstützen“, so Cyrus Shey, Managing Partner von Bregal Milestone.

Über Uberall

Uberall ermöglicht es den größten Marken der Welt, ein unvergessliches „Near Me“-Kundenerlebnis zu bieten – von Online-Interaktionen bis hin zu Offline-Verkäufen.

Die Verbraucher von heute erwarten ein Omnichannel-Erlebnis und unterscheiden nicht mehr zwischen online und offline. Das „Near Me“-Kundenerlebnis besteht also aus allen Berührungspunkten, die ein Verbraucher mit den lokalen Filialen einer Marke hat: vom Finden, Überzeugen, Kaufen und Weiterempfehlen bis hin zum Wiederkommen als Stammkunde. Die Plattform von Uberall ermöglicht es Unternehmen, die Lücke zwischen diesen Berührungspunkten zu schließen, und bietet ein nahtloses Kundenerlebnis, das positive Emotionen und Kundenzufriedenheit hervorruft.

Uberall wurde 2013 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und verfügt über Büros in 6 Ländern mit fast 300 Mitarbeitern. Uberall betreut aktuell mehr als 1.600 Kunden, die mehrere Standorte in 170 Ländern haben.

Über MomentFeed

MomentFeed ist die führende Plattform für die Optimierung der Umkreissuche, der viele der größten Marken mit mehreren Standorten in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Automobilindustrie, Hotel- und Gaststättengewerbe und Finanzdienstleistungen vertrauen. Die Optimierung der Umkreissuche stößt bei CMOs von nationalen Marken mit mehreren Standorten und Franchisesystemen auf großes Interesse, da dies eine Möglichkeit bietet, genau dann vor Ort präsent zu sein, wenn ein Kunde etwas benötigt. MomentFeed ermöglicht es nationalen Marken, hyperlokale Marketing-Kampagnen in großem Umfang durchzuführen und so die lokale Bekanntheit zu steigern, die Besucherzahlen in den Läden zu erhöhen und mehr Anrufe für Termine und Bestellungen zu generieren.

MomentFeed wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien. MomentFeed ist eine Inc 5000 Fastest Growing Privately Held Company und wurde auch als Comparably Best Company ausgezeichnet.

Kontakt:

Adam Brett

516.320.0164

adam@crenshawcomm.com