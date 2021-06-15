Uberall筹资1.15亿美元，签署收购MomentFeed的协议

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洛杉矶和柏林, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- “Near Me”市场营销SaaS解决方案的全球领先企业 Uberall 今天宣布已获得主要由Bregal Milestone、Level Equity、United Internet和Uberall领导层出资的1.15亿美元资本投资，用于加速在美国和加拿大的业务增长。



作为其增长战略的一部分，Uberall同时宣布签署了明确收购 MomentFeed 的协议，这是一家北美领先的接近搜索优化提供商。 Uberall和MomentFeed 共同打造了一个功能更强大的崭新“Near Me”客户体验平台，具有无与伦比的能力和全球影响力。合并后的公司将管理135万个业务网点的在线业务，比目前任何其他竞争对手都多。MomentFeed和Uberall将包括BP、KFC、Mark和Spencer、McDonald和Pizza Hut在内的众多世界上最大和最知名的多地点品牌视为其客户。

“随着消费者从一年多的封锁中解放出来，企业正在复苏，他们必须能够满足不断增长的消费者需求，以获得他们所期望的店内体验和服务。”Uberall联合创始人兼首席执行官Florian Hübner表示。“Uberall和MomentFeed的联手有助于我们成为类别清晰的领先企业，拥有更多的创新产品、世界一流的团队以及按照商机充分发放的财务资源。”

Uberall和MomentFeed是具有类似愿景和互补产品套件的长期业务合作伙伴。合并后的平台将汇集Uberall市场领先的上市和声誉管理产品以及Google本地广告等首先占领市场的特点，并将其与MomentFeed的一流当地社交能力、客户情绪分析和企业级服务相结合。

“我们看到合并的市场趋势，认为有几家公司可能会合并。Uberall是我们迄今为止最受欢迎的产品，”MomentFeed首席执行官Nick Hedges表示。“这种组合对我们客户具有重大战略意义，他们代表着美国领先全渠道品牌的精品。这有助于加快我们已经很快的创新步伐，让客户在“Near Me”市场的激烈竞争世界中获得更大优势。”

MomentFeed首席执行官Nick Hedges将加入Uberall的行政领导团队，担任北美首席战略官和执行副总裁，领导Uberall的北美业务部门，该部门将在加州开设重要销售、服务和工程业务。

“我们很高兴能与Uberall团队合作，实现下一阶段的增长。我们的战略投资将显著加速实现Uberall想成为全球领先的“Near Me”客户体验平台的目标。Uberall的差异化全套件解决方案在整合和功能方面的竞争能力无与伦比，为客户提供了切实可行的目标，与客户互动和转换在线客户。 我们期待着向Florian、Nick和他们才华横溢的团队提供支持，实现他们激动人心的创新和扩展路线图。” Bregal Milestone的管理合作伙伴Cyrus Shey表示。

关于Uberall

从 在线互动到线下销售，Uberall使世界上最大的品牌能够提供令人难忘的“Near Me”客户体验。

如今的消费者期望全渠道体验，他们不再区分线上和线下。因此，“Near Me”的客户之旅包括消费者与品牌当地网点的所有接触点：从寻找、说服、购买和推荐到作为普通消费者回归。Uberall的平台使企业能够在这些接触点之间建立联系，并促进为激发积极情绪和客户满意度的无缝客户体验。

Uberall成立于2013年，总部设在德国柏林，在6个国家设有办事处，员工近300人。Uberall目前为170多个国家的1600多个多地点客户提供服务。

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关于MomentFeed

MomentFeed 是餐厅、零售、汽车、酒店和金融服务行业众多最大多地点品牌信赖的领先接近搜索优化平台。CMO对接近搜索优化的多网点、国家品牌和特许经营兴趣日益浓厚，作为一种在客户有需求的确切时刻进行本地展示的方式。MomentFeed使国家品牌能够大规模实施超级本地营销活动，推动本地意识、店内流量以及更多预约和订单要求。

MomentFeed成立于2010年，总部设在加州圣莫尼卡。该公司是增长最快的私营Inc. 5000强公司，还被评为Comparably最佳公司。

有关更多信息，请访问 www.momentfeed.com | Twitter | LinkedIn | Facebook