Uberall 籌集 115 萬美元,簽署收購 MomentFeed 的協議

合併公司為「Near Me」客戶體驗解決方案創造全新的全球領導者。

June 15, 2021 17:32 ET | Source: Uberall, Inc. Uberall, Inc.

San Francisco, California, UNITED STATES