Uberall 籌集 115 萬美元，簽署收購 MomentFeed 的協議

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美國洛杉磯和德國柏林, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uberall 作為「Near Me」市場營銷解決方案的全球領導者，今天宣佈公司獲得由 Bregal Milestone、Level Equity、United Internet 和 Uberall 管理層領導的 1.15 億美元資本投資，將用於加速美國和加拿大的增長。



作為增長策略的一部分，Uberall 同時宣佈公司剛簽署最終協議收購北美領先近接搜尋優化供應商 MomentFeed 。 Uberall 和 MomentFeed 攜手打造一個全新、更強大的「Near Me」客戶體驗平台，提供無與倫比的功能和全球影響力。合併公司將管理 135 萬個業務地點的網上業務，超越任何其他目前競爭對手。MomentFeed 和 Uberall 將世界很多最大和最知名的多地點品牌視為客戶，包括 BP、KFC、Marks and Spencer、McDonald’s 和 Pizza Hut.

Uberall 聯合創始人兼行政總裁 Florian Hübner 說：「隨著消費者經歷超過一年封鎖後重新出發，企業陸續反彈，而他們必須能夠滿足不斷增長的消費者需求，以獲得他們所期望的店內體驗和服務。Uberall 和 MomentFeed 的結合將有助我們成為明顯的品類領導者，涵蓋更多創新產品、世界一流的團隊，並可充分把握機會的財務資源。」

Uberall 和 MomentFeed 是具有類似願景和互補產品組合的長期業務合作夥伴。綜合平台將結合 Uberall 市場領先的上市和聲譽管理產品，以及 Google 本地廣告等市場最先進功能，並將其與 MomentFeed 的一流本地社交媒體功能、客戶情感分析和企業級服務產品互相結合。

MomentFeed 行政總裁 Nick Hedges 說：「當我們看到市場的合併潮流時，我們考慮過幾家可以進行合併的潛在公司。Uberall 是我們至今最喜歡的公司。 這個合併為我們的客戶帶來巨大的策略意義，因為這些客戶代表美國領先品牌的領導者。合併有助加快我們已經急速的創新步伐，讓客戶可在『Near Me』競爭激烈的營銷世界中享受更強大的優勢。」

MomentFeed 行政總裁 Nick Hedges 將加入 Uberall 的行政領導團隊，擔任北美的策略總裁兼執行副總裁，領導 Uberall 的北美業務部門，未來將在加州擁有重要的銷售、服務和工程業務。

Bregal Milestone 管理合夥人 Cyrus Shey 說：「我們很高興與 Uberall 團隊合作，落實下一個階段的增長。我們的策略投資將顯著加快 Uberall 成為全球領先『Near Me』客戶體驗平台的抱負。Uberall 的與別不同全套套件解決方案在整合和功能方面的競爭優勢無與倫比，可為客戶在觸及率、互動和轉換網上客戶方面提供真正優勢。我們期待為 Florian、Nick 及其才華橫溢的團隊提供支援，以帶來他們令人興奮的創新和擴展路線圖。」

關於 Uberall

Uberall 讓全球各大品牌能夠在網上互動至離線銷售方面提供難忘的「Near Me」客戶體驗。

現今的消費者希望享受全面體驗，因此他們不再分開網上和離線。因此，「Near Me」的顧客旅程包括顧客在當地品牌的所有接觸點：從發現、說服、購買和推薦、到成為常客再次光顧。Uberall 的平台讓企業能夠收窄這些接觸點之間的差距，並促進無縫的客戶體驗，旨在激發正面的情緒和客戶滿意度。

Uberall 成立於 2013 年，總部位於德國柏林，在 6 個國家設有辦事處，約有 300 名員工。Uberall 目前為 170 個國家／地區的 1,600 多個地點的客戶提供服務。

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關於 MomentFeed

MomentFeed 是領先的近接搜尋優化平台，深受餐廳、零售、汽車、酒店和金融服務業內不少最大型跨位置品牌的信賴。來自多個地點、國家品牌和特許經營權合約製造組織 (CMO) 對近接搜尋優化的興趣與日俱增，因其只在客戶有需要時在本地顯示。MomentFeed 協助全國品牌大規模執行超本地市場推廣活動，以推動本地知名度、店內流量，以及更多有關預約和訂單的行動呼籲。

MomentFeed 成立於 2010 年，總部位於美國加州聖莫尼卡。它是 5,000 家發展最快私人控股公司之一，也獲評為 Comparably Best Company（可比較的最佳公司）。

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