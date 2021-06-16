MILLA Group在6月的两次重大活动中推出配备Leddar Pixell的自动驾驶班车

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魁北克市, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业 LeddarTech ®很高兴地宣布，位于法国的 MILLA集团 已选择LeddarTech传感解决方案作为MILLA POD自动驾驶班车的重要组件。MILLA已使用LeddarTech屡获殊荣的3D固态LiDAR Leddar™ Pixell实现180度水平视场和高度可靠的物体探测功能。



MILLA集团位于法国，开发和销售自动驾驶的电动班车。MILLA是出行领域的领导者，也是所有希望实施适应性、高效率和可持续出行解决方案的公共和私营组织的重要资源。MILLA将在6月的两次重大活动中提供其全自动电动POD车辆，该车辆配备Leddar Pixell传感器。

6月16日至19日 VIVA技术会议 法国巴黎

MILLA将在世界知名的VIVA技术大会上展示其全自动驾驶POD班车。将有来自125个国家的代表参加这项著名的活动。今年，Apple首席执行官Tim Cook和Facebook首席执行官Mark Zuckerberg等备受尊敬的演讲者将出席会议，参加会议的有13000多家初创企业。

6月17日至20日在法国莱卡斯泰莱举办的法国1级方程式比赛/ 智能和可持续出行

MILLA全自动POD将在全球最受欢迎的赛事之一——法国1级方程式比赛现场的智能和可持续出行活动中闪亮出场。MILLA POD将展示其旨在提高安全性的世界一流的技术和创新方法。该POD将完全自动操作，车上不搭载任何安全驾驶人员。POD利用包括Leddar Pixell在内的各种传感器，创建虚拟安全和安全防护。与其他许多自动驾驶班车不同，MILLA POD将由一位监控工程师进行远程监控，可根据需要干预和控制车辆。这一创新的安全冗余系统正在实施进一步开发并将很快投入使用，以便能够让一个人同时监控多达10台POD。MILLA工程师率先为实现更高的安全技术迈出了重要的一步，提高了消费者对采用全自动驾驶汽车的信心。

“我为MILLA集团参与这些著名的活动表示祝贺，”LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示。“MILLA Group选择我们的Leddar Pixell，LeddarTech很荣幸能够为他们的传感器套件做出贡献。MILLA集团致力于保护乘客和弱势交通群体的安全和福祉，LeddarTech也具有同样的追求。这种安全第一的理念也得到RATP集团的认可，该集团是一家国有公共交通运营商，在4个大洲中的13个国家开展业务，负责评估和认证自动驾驶汽车。RATP报告指出，包含Leddar Pixell的MILLA POD的操作系统符合严格的条件要求，”Boulanger先生总结说。

“MILLA Group为我们在开发自动驾驶汽车中采取的创新方式感到骄傲，”MILLA Group总裁Frédéric Mathis表示。“与LeddarTech合作的决定让我们有充分的信心，相信我们的MILLA POD具备安全高效运行的能力，”Mathis继续说道。“对于我们公司而言，能够有机会在法国1级方程式比赛/智能和可持续出行活动上展示我们的POD，并在VIVA技术大会上展示我们的技术，这对我们是一个巨大的机会，也是对我们技术的证明，”Mathis先生总结道。

关于MILLA Group

MILLA Group是法国一家领先的独立工程设计公司，专注于创新出行产品和服务的设计、开发、制造和实验。MILLA的新出行理念是提供一种可惠及每个人的可持续、模块化、可扩展和可调整的运输服务。自2019年以来，MILLA的班车每天以30公里的时速在开放道路上自动行驶，提供世界上独一无二的服务。如今，MILLA是唯一一家为乡村和城市周边地区提出按需多模式运输解决方案（人员和货物）的出行服务供应商。MILLA Group实施的技术也对汽车行业产生了重大影响。 众多世界领先企业均使用MILLA的服务，如车辆的机器人化和自动化，以及在开放道路上的测试。 www.millagroup.fr/

联系人： Éric Gendarme，MILLA Group董事总经理， eric.g@milla.net

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术超过95项。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注 。

联系人：

LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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