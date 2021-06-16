LeddarTech 祝賀 MILLA Group 在 6 月的兩場主要活動中推出配備 Leddar Pixell 的無人駕駛運輸艙 (POD)，包括法國大獎賽 2021 年一級方程式賽車。

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魁北克市, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 至 5 級 高級輔助駕駛系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，公司欣然宣佈其總部位於法國的客戶 MILLA Group 選擇了 LeddarTech 感應解決方案作為 MILLA POD 的決定性貢獻者。MILLA 之所以採用 LeddarTech 屢獲殊榮的 3D 固態 LiDAR 的 Leddar™ Pixell，是因其 180 度視野及高度可靠的物體檢測能力。



MILLA Group 位於法國，專營開發和銷售無人駕駛穿梭巴士。MILLA 是移動領域的領導者，亦是所有希望實施適應性強、高效且可持續的移動解決方案的公共和私人機構的重要資源。MILLA 將在 6 月份在法國舉行的兩場主要活動中展示配備 Leddar Pixell 的全自動駕駛的 POD 車輛。

6 月 16 至 19 日的 VIVA 技術會議 將在法國巴黎舉行

MILLA 將在世界著名的 VIVA 技術會議上展示其完全無人駕駛 POD 穿梭巴士。這項享負盛名的活動涉及來自 125 個國家的代表。今年將介紹備受尊崇的講者，例如，Apple 的行政總裁 Tim Cook 和 Facebook 行政總裁 Mark Zuckerberg (朱克伯格)，並包括超過 13,000 名初創企業的成員。

6 月 17 日至 20 日的法國大獎賽一級方程式賽車 (Grand Prix de France de Formule 1) / Smart and Sustainable Mobility (智能和可持續移動) 將在法國 Le Castellet 舉行

此 MILLA 全自動駕駛 POD 將在法國大獎賽一級方程式比賽現場的 Smart & Sustainable Mobility 活動中成為焦點，這是世界上最受歡迎的體育賽事之一。MILLA POD 將展示其世界一流的技術和創新方法以提高安全性。POD 將在沒有乘載安全駕駛員的情況下以全無人駕駛運作。利用包括 Leddar Pixell 的各種感應器，該 POD 創建了一個虛擬的安全和安全氣泡。與許多其他無人駕駛穿梭巴士不同，MILLA POD 將由一名可在需要時進行干預和控制車輛的監控工程師進行遙距監控。這個創新的安全冗餘系統正在進一步開發，很快將可讓一個人同時監控多達 10 個 POD。MILLA 工程師向更高的安全技術邁出了重要的一步，以加速消費者對採用全無人駕駛汽車的信心。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示：「我祝賀 MILLA Group 參與這些享負盛名的活動。LeddarTech 很榮幸能透過 MILLA Group 選擇我們的 Leddar Pixell，而為他們的感應器套件作出貢獻。MILLA Group 致力於乘客和弱勢道路使用者的安全與福利，而 LeddarTech 亦認同他們的承諾。這項對安全第一的認可也獲得 RATP Group 的認同，該集團是一家業務遍及十三個國家與四大洲的國有公共交通運營商，其任務是為無人駕駛公共車輛作評估及認證。」 Boulanger 先生總結道：「RATP 報告顯示，包括 Leddar Pixel 在內的 MILLA POD 操作系統均符合嚴格的資格要求。」

MILLA Group 總裁 Frédéric Mathis 表示：「MILLA Group 對我們開發無人駕駛汽車的創新方法感到自豪。」 Mathis 先生繼續說：「與 LeddarTech 合作的決定讓我對 MILLA POD 安全有效運作的能力充滿信心。」 Mathis 先生總結道：「對於我們的公司來說，這是一個莫大的機會，亦是對我們技術的證明，讓我們有機會在法國大獎賽一級方程式賽車／Smart and Sustainable Mobility 上展示我們的 POD，並在 VIVA 技術會議上展示我們的技術。」

關於 MILLA Group

MILLA Group 是領先的獨立法國工程師公司，專門從事新移動產品和服務的設計、開發、製造及試驗。MILLA 的新移動概念是為所有人提供可持續、模組、可擴展和適應性強的運輸服務。自 2019 年以來，MILLA 的穿梭巴士每天以 30 公里的時速在開放道路上行駛，這是地球上的獨特服務。如今，MILLA 是唯一為農村與城市郊區提供按需及多式聯運解決方案（人和貨物）的流動供應商。MILLA Group 實施的技術對汽車行業也有重大影響。世界領先的大公司都正在使用 MILLA 的服務，例如車輛機械化和自動化，以及其在開放道路上的試驗。 www.millagroup.fr/

聯絡人：MILLA Group 董事總經理 Éric Gendarme ｜電郵：eric.g@milla.net

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合商能夠為 1 至 5 級無人駕駛開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

如欲了解有關 LeddarTech 的更多資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

｜電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP, LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

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