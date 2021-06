WISeKey et les laboratoires de recherche de MINES Saint-Etienne collaborent pour sécuriser l’économie post-quantique

Alors que l’informatique quantique offre des perspectives infinies pour accroitre les puissances de calcul de façon inouïe, les hackers profiteront de cette technologie pour casser les algorithmes cryptographiques, altérer la cybersécurité et compromettre l’économie mondiale. WISeKey et les laboratoires de recherche de MINES Saint-Etienne s’associent pour trouver de nouveaux algorithmes post-quantiques résistants.

Meyreuil & Gardanne, France –16 Juin 2021: WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), une société leader dans le domaine de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT), et les laboratoires de recherche de MINES Saint-Etienne (“MINES Saint-Etienne”), une grande école et ses laboratoires multidisciplinaires internationalement reconnus créés en 1816, ont annoncé aujourd’hui qu’ils entamaient une nouvelle coopération R&D pour aider la communauté internationale à trouver les algorithmes cryptographiques qui résisteront aux futures cyberattaques basées sur l’informatique quantique. De fait, ils participeront ensemble au programme de standardisation NIST PQC lancé en 2016 par l’US National Institute of Standards and Technology (NIST).

Les recherches sur l’informatique quantique, à savoir comment utiliser les phénomènes liés à la mécanique quantique pour traiter des calculs rapides, ont été initiées au début des années 80. Les perspectives ainsi que les performances incroyables offertes par cette technologie prometteuse sont tellement immenses que plusieurs pays subventionnent des initiatives R&D publiques/privées. Avec le Plan Quantique français lancé par le Président Macron en janvier 2021, et doté d’un budget de 1.8 milliard d’euros sur 5 ans, la France a rejoint les Etats Unis et la Chine dans le peloton de tête des pays menant cette course internationale. WISeKey et MINES Saint-Etienne coopèreront dans ce contexte.

Cette coopération se placera à la fois sur les plans théoriques et pratiques.

WISeKey apporte ses décennies d’expertise dans la conception d’éléments de sécurité matériels (MS600x microcontrôleurs sécurisés, VaultIC™, …) certifiés Critères Communs EAL5+ et FIPS 140-2 Level 3, et dans le développement de logiciel résistant aux hackers. Les nouveaux algorithmes à évaluer devront tout d’abord pratiquement tourner sur les architectures matérielles de WISeKey existantes et à venir. La Société partagera également son expertise sur les techniques d’intelligence artificielle « deep learning » pour prouver la robustesse des implémentations.

MINES Saint-Etienne a développé une expertise internationale dans les mathématiques appliquées, la cryptographie et les sciences informatiques depuis sa création, il y a plus de deux siècles. « Inspiring innovation » est au cœur de cette grande école publique, comme démontré par de nombreuses études et publications reconnues par la communauté scientifique mondiale. Des docteurs-chercheurs et doctorants très qualifiés seront impliqués dans ce partenariat public/privé unique.

« La sécurité digitale est la combinaison de capacités spécifiques matérielles et logicielles. C’est exactement où WISeKey a investi depuis tant d’années pour apporter la meilleure cybersécurité au marché,” dit Bernard Vian, Directeur Général de WISeKey Semiconductors. « Nous sommes réellement enthousiasmés par cette coopération avec MINES Saint-Etienne qui procurera en fin de compte le meilleur des deux : la meilleure implémentation d’algorithmes post-quantiques dans des microcontrôleurs sécurisés d’avenir. ”

Dominique Feillet, Directeur du Centre Microélectronique de Provence – MINES Saint-Etienne, d’ajouter: “L’excellence scientifique que nous avons construite jour après jour depuis tant d’années dans nos laboratoires ne serait qu’une ineptie si elle ne rencontrait pas la réalité industrielle. C’est en fait le principe fondateur de MINES Saint-Etienne. Notre collaboration avec WISeKey illustre une fois de plus ce principe. Ensemble, nous produirons le meilleur compromis entre efficacité et réalité du marché.”

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité de WISeKey, rendez-vous sur WISeKey.com.

Pour en savoir plus sur MINES Saint-Etienne, rendez-vous sur MINES Saint-Etienne.

A propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) est un leader mondial en matière de cybersécurité et déploie actuellement des écosystèmes d’identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l’IA et l’IoT, tout en respectant l’être humain comme pierre angulaire de l’Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l’informatique omniprésente qui façonne l’« Internet of Everything » d’aujourd’hui. WISeKey IoT dispose d’une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans la quasi-totalité des secteurs de l’Internet des objets (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l’IoT, car ses semi-conducteurs produisent une énorme quantité de « Big Data » qui, lorsqu’elle est analysée avec l’intelligence artificielle (IA), peut permettre aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement afin de l’éviter.

Notre technologie est approuvée par la fondation OISTE/La Root of Trust (« RoT ») cryptographique de WISeKey basée en Suisse. Elle offre une authentification et une identification sécurisées dans des environnements physiques et virtuels pour l’IoT, la Blockchain et l’intelligence artificielle. La RoT de WISeKey est un gage de confiance qui garantit l’intégrité des transactions en ligne entre les objets, ainsi qu’entre les objets et les personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wisekey.com.

A propos de MINES Saint-Etienne

Créée en 1816, l’école des Mines de Saint‐Étienne est une école de l’Institut Mines‐Télécom — 1er groupe français de grandes écoles d’ingénieurs et de management, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des communications électroniques.

L’École des Mines de Saint‐Étienne figure parmi les plus prestigieuses écoles d’ingénieurs de France.

Dédiée à la formation d’ingénieurs généralistes et de spécialités de haut niveau, déployant une recherche orientée vers l’industrie, Mines Saint‐Étienne a également un rôle prépondérant dans l’accompagnement des entreprises à la transition industrielle via son programme Mines Saint‐Étienne Tech.

