EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõtja asutamine ja Leedus Panevezyses kahe tööstushoone omandamine

EfTEN Real Estate Fund III AS asutas tütarettevõtja EfTEN Ramygalos UAB, kes omandas Leedus Panevezyses kaks tööstushoonet, mida jäävad üürilepingute alusel kasutama elektrisüsteemide tootja AQ Wiring ja UAB ADAX.

Fondi tütarettevõtja EfTEN Ramygalos UAB sõlmis ostu-müügilepingu UAB-ga “Adax” ja UAB-ga “BSP Industrial Property” kolme kinnistu omandamiseks Leedus Panevežyses aadressidel Matininkų 9B, Ramygalos 190E ja Ramygalos 194E, millel asuvad kaks tööstushoonet. Tehingu maksumus kokku ilma käibemaksuta oli 10 miljonit eurot, millest 4 miljonit eurot moodustab omafinantseering ning 6 miljonit eurot Šiaulių pangast võetud laen. Kinnisvarainvesteeringu võimendamata neto sisenemistootlus on kokku 8,0% aastas. Tehing viidi lõpule 15.06.2021. Tehingu maht moodustab 6,9% fondi tänasest kinnisvarainvesteeringute mahust.

Kinnistud asuvad Via Baltica kõrval, Panevėžyse linna piirides, mis tagab mugava juurdepääsu nii töötajatele kui ka kaubavedudele. Aastatel 2007–2008 rajatud hoonete üüritav brutopind on üle 20 000 ruutmeetri ning need on väga sobilikud enamuse kerge- ja koostetööstuse harude jaoks. Vastavalt Panevėžyse üldplaneeringule on kinnistu ümbrusse kavandatud tööstus- ja laohoonete piirkond.

Tehingu järgselt tegutseb hoonetes kaks üürniku: elektrisüsteemide tootja AQ Wiring ja UAB ADAX, mis toodab elektrilisi kütteseadmeid kodu- ja äriklientidele. ADAX UAB hakkas tootmist Panevėžysesse üle tooma 2002. aastal ning on sellest ajast arendanud ja omanud ühte hoonet. Alates 2022. aasta suvest saab ADAX UABst mõlema hoone üürnik ning üürilepingu periood on omandamise hetkest 16 aastat.

EfTEN Ramygalos UAB asutaja ja 100-protsendiline osanik on EfTEN Real Estate Fund III AS. Tütarettevõtte osakapital on 3500 eurot ja tütarettevõtte asutamise eesmärk oli eelnimetatud kinnistute omandamine ning omandamise järgselt kinnistute majandamine. Tütarettevõtte asutamine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NasdaqTallinna Börsi reglemendi tähenduses. Fondi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. EfTEN Ramygalos UAB tegevjuht on EfTEN Capital Lithuania UAB juht Laurynas Žilys.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee

