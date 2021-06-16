Hazeltree 擴展至中國：國泰君安國際實施 Hazeltree 財務管理

紐約、香港和倫敦, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 作為為投資經理提供綜合財務管理與投資組合融資解決方案的領先供應商，今天宣佈國泰君安證券（「GTJA」，股票代碼：601211.SS; 2611.HK）的主要海外平台國泰君安國際（「GTJAI」股票代碼：1788.HK）已實施 Hazeltree 的財務管理解決方案。GTJA 是一間綜合融資供應商，擁有在中國證券行業長期、可持續和領先的地位。Hazeltree 欣然宣佈其首個主要客戶與其在中國的母公司維持密切的關係，而中國是公司已確定的關鍵擴展市場。



為支持公司的持續增長，GTJAI 已實施 Hazeltree 以集中現金及財務管理，提高營運效率並加強內部控制。GTJAI 已經與 Hazeltree 合作，為各銀行交易對手的現金餘額匯總將手動流程進行自動化、簡化現金流動及工作流程、標準化和加強審批流程，並改善現金預測與貸款管理。

GJAI 與 Hazeltree 合作，以：

透過 Hazeltree 簡化的財務解決方案提升客戶支援和滿意度；

善用 Hazeltree 專為金融服務公司設計的行業特定財務解決方案；

透過減少錯誤、加速獲得決策支援的優質資訊，並透過替換傳統的手動電子表格來減低風險，以實現流程改善和提高效率；以及

透過採用 Hazeltree 最新的金融科技創新及財務管理方法，獲得競爭市場優勢。

GTJAI 執行董事兼財務部主管 George Wang 說：「隨著我們在業務上持續取得成功，GTJAI 專於與最新的金融科技供應商合作以支援我們的目標。Hazeltree 可兌現技術承諾，同時將資金提升至策略職效。我們有賴 Hazeltree 協助簡化我們的現金管理功能、客戶服務模式與決策，同時改善控制能力和降低風險。」

GTJAI IT 董事 Jason Lam 說：「簡單來說：技術可推動成功和競爭優勢，而 Hazeltree 的技術則兌現承諾。與 Hazeltree 的團隊合作的確是真正的夥伴關係，而我們期待在持續發展業務的同時可加深我們的關係。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說：「我們非常專於擴大我們在亞洲的業務，而 GTJAI 作為我們第一個總部設於中國的客戶，也反映客戶對我們的信心以及我們對該區的承諾。我們專於提供專為行業設計的全新和獨特財務技術，正是我們的使命與其他供應商之間的明顯差異。」

關於 GTJAI

國泰君安國際（「GTJAI」，股票代碼：1788.HK）是中國證券公司進行國際化的市場領導者和先驅。公司是第一家透過首次公開招股而在香港證券交易所主板上市的中國證券經紀商。公司總部位於香港，提供多元化的綜合金融服務。其核心業務包括七大業務類別，分別為：經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、造市和投資，當中涵蓋個人金融（財富管理）、機構融資（機構投資者服務與企業融資服務）和投資管理。目前，GTJAI 已分別從穆迪和標準普爾獲發「Baa2」及「BBB+」長期發行人的評級。公司的控股公司為國泰君安證券公司（股票代碼： 601211.SS；2611.HK），是擁有中國證券行業長期、可持續和整體領先地位的綜合金融供應商。如欲了解有關 GTJAI 的更多資訊，請瀏覽 http://www.gtjai.com 。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產經理、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

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