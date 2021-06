NORDEN ANNONCERER FIXED INCOME INVESTORKALD

English Danish

MEDDELELSE NR. 69 - 16. JUNI 2021

Dampskibsselskabet NORDEN A/S (”Selskabet” eller ”NORDEN”) har udpeget Pareto Securities og SEB som Joint Lead Managers og Bookrunners for en række fixed income investorkald, der starter onsdag den 16. juni 2021. Afhængig af blandt andet markedsforhold kan det resultere i udstedelse af en treårig, senior, usikret og uopsigelig obligation med et maksimalt nominelt udstedelsesbeløb på USD 150 mio. og en forventet første udstedelse på nominelt op til USD 100 mio.

Obligationsudstedelsen er en del af NORDEN’s plan om at diversificere sine finansieringskilder. Nettoprovenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt til generelle virksomhedsformål, som bl.a. inkluderer finansiering af arbejdskapital relateret til vækst og attraktive forretningsmuligheder primært inden for tørlastmarkedet.

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, CFO, tlf.: +45 3067 5894, e-mail: mba@norden.com

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

Om NORDEN

NORDEN blev grundlagt i 1871 og er et af Danmarks ældste internationalt arbejdende rederier. Selskabet er aktivt i hele verden indenfor tørlast og produkttankere og genererer indtjening til aktionærerne fra operatøraktiviteter, der er ledende på sit felt, i en højt specialiseret organisation baseret på en cyklisk dækning af tørlast- og produkttankermarkederne. Med 11 kontorer fordelt på 6 kontinenter er NORDEN en integreret del af den globale handel og leverer under overholdelse af alle regler pålidelige og sikre transportløsninger til kunder over hele verden. Se mere på Selskabets hjemmeside: norden.com

