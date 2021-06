English Finnish

Toimitilojen kysyntä on virkistynyt kevään aikana

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan toimitilojen kysyntä on toipumassa pandemian aiheuttaman hiljaiselon jälkeen. Viime kuukausina on allekirjoitettu useita uusia toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimuksia ja lukuisia neuvotteluja on käynnissä.

Kasvanut kysyntä kohdistuu erityisesti Helsingin keskustan toimisto- ja kauppakeskustiloihin. Tämä näkyy myös kaupungin keskeisimmällä paikalla sijaitsevassa Spondan Citycenter-toimisto- ja liiketilakeskittymässä, jossa on solmittu viimeisten kahden kuukauden aikana useita vuokrasopimuksia. Citycenterin uusia tulijoita ovat muun muassa Kustannus Oy Duodecim ja verkkosivuanalytiikkapalveluita tarjoava Leadfeeder.

Duodecim on laatinut Spondan kanssa 10 vuoden sopimuksen, ja muuttaa Citycenterin 8. kerroksen täysin uudistuneisiin toimistotiloihin syksyllä 2022. Leadfeeder muuttaa uusiin toimistotiloihinsa jo kuluvan vuoden lopulla. Yhteensä vuokrattavia neliöitä näillä yrityksillä on noin 1 520 neliötä.

Pinta-alaltaan 46 720 neliömetrin Citycenter sijaitsee Helsingin päärautatieasemaa vastapäätä Keskuskadulla ja on yksi Helsingin näkyvimmistä ja tunnetuimmista kiinteistöistä. Sponda on sijoittanut merkittäviä pääomia kehittääkseen ydinkeskustan kiinteistöstä sekä toimistoasiakkaita että kuluttajia palvelevan keskuksen. Citycenter tarjoaa prime-tason toimistotilaa ja laajan valikoima erilaisia kaupallisia ja hyvinvointiin liittyviä palveluita, kuten ravintola-, terveydenhuolto- ja pankkipalvelut.

”Vuokraustoiminnan virkistyminen viime kuukausien aikana osoittaa, että Helsingin keskusta on vetovoimainen. Keskustan korkeatasoiset, modernit ja viihtyisät toimistotilat kiinnostavat jälleen yrityksiä, jotka haluavat panostaa toimitilojensa houkuttavuuteen ja tarjota henkilökunnalleen työhyvinvointia ja yrityksen kulttuuria tukevat toimitilat. Pandemia-tilanteen tasaantuessa eri toimialojen yritykset ovat jälleen valmiita tekemään vuokrasopimuksia toimitiloista”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo.

”Kustantajana ja sisällöntuottajaorganisaationa meille on olennaista, että eri puolilta maata saapuvat asiantuntijat voivat helposti tulla toimistoomme kokouksiin. Viihtyisät, valoisat ja tehokkaat tilat kiinteistössä, jossa on runsaasti ravintolatarjontaa ja julkiset liikennepalvelut vain muutaman askeleen päässä, ovat henkilökuntaamme ja rekrytointiakin ajatellen merkittäviä työhyvinvointi- sekä kilpailutekijöitä”, Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen sanoo.

”Citycenter valikoitui meille sopivaksi toimipaikaksi keskeisen sijainnin sekä modernin työskentely-ympäristön vuoksi. Keskeinen sijainti kaupungin ytimessä helpottaa myös kansainvälisten työntekijöiden ja sidosryhmien vierailua toimistolla. Haluamme tarjota henkilöstöllemme parhaat mahdolliset tilat, jotka edistävät yrityksemme kulttuuria ja samalla mahdollistavat joustavan tavan yhdistää toimisto- ja etätyön. Toimistomme suunnittelussa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tiimityöskentelyä tukeviin tiloihin, mahdollisuuteen työskennellä hiljaisessa tilassa sekä yleisiin lounge-tiloihin, jotka mahdollistavat spontaanit keskustelut ja ideoinnin kollegojen kanssa”, Leadfeederin toimitusjohtaja Pekka Koskinen sanoo.

