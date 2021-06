Communiqué de presse Capgemini // Equinor signe avec Capgemini en Norvège une extension de contrat pluriannuelle

English French

Equinor signe avec Capgemini en Norvège une extension de contrat pluriannuelle

Cette extension vient renforcer encore la collaboration entre Equinor et Capgemini. Elle s’appuie sur les capacités du Groupe à assurer la continuité des opérations informatiques d’Equinor, tout en conduisant la transformation cloud de « bout en bout » de ses activités.

Paris, le 16 juin 2021 – Capgemini annonce la signature d’une extension de contrat pluriannuelle avec Equinor, acteur majeur de l'énergie en Norvège, dans le périmètre du développement applicatif. Dans le cadre de cet accord, Capgemini poursuivra ses missions de digitalisation et de transformation dans le cloud des systèmes, processus et méthodes de travail d’Equinor et fournira des solutions agiles et compétitives en s’appuyant sur son modèle de delivery mondial. Ce contrat vient renforcer encore une collaboration établie de longue date entre Equinor et Capgemini.

Capgemini et Equinor définiront ensemble les domaines couverts par cette extension de contrat, notamment la modernisation des solutions SAP et IT, la migration vers le cloud, et la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail agiles et d’un modèle opérationnel basé sur le cloud.

Cette extension de contrat est le fruit des excellentes performances de Capgemini en matière de delivery qui reposent sur son modèle mondial robuste et évolutif. Equinor et Capgemini travailleront en étroite collaboration au cours des prochaines années pour libérer le potentiel d’innovation des deux entreprises et concevoir ainsi des services à valeur ajoutée.

« Nous sommes ravis de renforcer encore notre solide relation avec Equinor et de poursuivre ensemble leur transformation digitale. Capgemini s’engage avec Equinor pour accompagner leur démarche d’innovation et leur transformation au rythme rapide des progrès technologiques, » déclare Jens Middborg, directeur exécutif de Capgemini en Norvège.

