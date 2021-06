SATOlle lähes 200 uutta vuokra- ja osaomistuskotia Tampereen Hervantajärvelle

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 16.6.2021 klo 12.35







Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa kehittyvälle Hervantajärven alueelle rakenteilla olevan raitiolinjan päätepysäkin läheisyyteen yhteensä lähes 200 vuokra- ja osaomistusasuntoa. Rakentaminen alkaa tämän vuoden kesäkuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2023.



SATO allekirjoitti urakkasopimuksen Jatke Pirkanmaa Oy:n kanssa 14.6. 2021 Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniitynkuja 5 sekä Asunto Oy Hervantajärven Helmi, Tampere rakentamisesta. Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniitynkuja 5:een rakennetaan 132 uutta vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja Asunto Oy Hervantajärven Helmeen tulee 52 osaomistusmuotoista JoustoKotia.



”Uusien vuokrakotien lisäksi tuomme Tampereelle, uudenlaisen joustavan lyhytaikaisen osaomistamisen mallin, JoustoKodin, jossa asuntoon pääsee kiinni joustavasti pienellä pääomalla ja jonka voi viiden vuoden osaomistusajan jälkeen lunastaa kokonaan itselleen. Asumisen aikana asukkaat maksavat asumisestaan markkinavuokraa alhaisempaa osaomistusvuokraa, mikä mahdollistaa myös mahdollisen lainan samanaikaisen lyhentämisen,” kertoo SATOn Tampereen aluejohtaja Miikka Karjaluoto.



Vuokra-asumisaika JoustoKodissa on perinteisiä osaomistusmalleja lyhyempi, viisi vuotta. Sen jälkeen asukas voi päättää, lunastaako asunnon itselleen sen alkuperäisellä hinnalla. Vaihtoehtoisesti asukas voi myydä asunnon takaisin SATOlle ja jäädä silti asumaan asuntoonsa vuokralle.



Kestävät valinnat ohjaavat suunnittelua



Asuinrakennusten suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Talojen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi vuokrakotitaloon toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala.



”Talomme ovat käytönaikaisesti hiilineutraaleja, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä”, toteaa SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto.



Kestävät valinnat on huomioitu myös liikkumisessa. Kaikilla autopaikoilla on varaus sähköautojen lataamiseen. Lisäksi kortteliin on suunniteltu asukkaiden käyttöön yhteiskäyttöautoja.



Jokaisessa kodissa on oma lasitettu parveke ja osassa maantasolla sijaitsevista asunnoista lisäksi terassi. Asuinrakennuksista löytyy kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä monipuoliset säilytystilat mm. irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle sekä polkupyörille.



Hervantajärvi sijaitsee 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta ja noin kahden kilometrin päässä Hervannan kaupunginosasta, jossa asuu noin 25 000 asukasta. Hervantajärveltä Tampereen keskustaan ajaa autolla tai matkustaa raitiovaunulla noin 20 minuutissa. Rakenteilla olevan Tampereen ratikan päätepysäkki on Hervantajärvellä.



Hervantajärven alue kehittyy voimakkaasti lähivuosina. Hervantajärven alueen asuinkorttelien keskelle sijoittuu kaupunkipuisto ja asuinaluetta ympäröi laaja metsäinen virkistysalue, joka tarjoaa upeat ulkoilumahdollisuudet.



Lisätietoja medialle:



SATO Oyj, Miikka Karjaluoto, aluejohtaja Tampereen alue,

puh. 040 583 0385, miikka.karjaluoto@sato.fi



SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

puh. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi



Lisätietoja JoustoKodista: www.sato.fi/fi/joustokoti





SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.



Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.