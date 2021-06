Piippo Oyj



Piippo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj Yhtiötiedote 16.6.2021 klo 14.00

Piippo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.6.2021 poikkeusjärjestelyin Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilikauden muuttaminen

Piippo Oyj:n 16.6.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön kuluva tilikausi päättyy 30.9.2021 ja on yhdeksän (9) kuukauden mittainen ja tämän jälkeen tilikausi alkaa lokakuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 447 573 osaketta ja 447 573 ääntä (n. 34,62 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä). Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten mukaisia ja yksimielisiä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla www.piippo.fi viimeistään 30.6.2021 alkaen.

PIIPPO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

www.piippo.fi





Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

