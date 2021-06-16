天演药业宣布纳入FTSE Russell指数

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旧金山和中国苏州, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业有限公司（以下简称为“天演药业”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动型临床阶段生物制药公司，致力于改变新型抗体免疫疗法的发现和开发。该公司今天宣布，其将被添加到富时全球股权指数体系（以下简称为“GEIS”），包括富时全球总市值指数和富时新兴全盘指数，并将于6月21日生效。



FTSE Russell指数被全球机构投资者广泛用于衡量其投资表现并创建投资基金、 ETF、结构化产品和基于指数的衍生产品。“我们期待着在我们专有的NEObody、SAFEbody和POWERbody平台的推动下，继续设计和开发能够满足尚未得到满足的医疗需求的新型抗体。”

FTSE Russell指数被全球机构投资者广泛用于衡量其投资表现和创建投资基金、交易所交易基金、结构化产品和基于指数的衍生产品。

关于FTSE Russell

FTSE Russell是一家全球领先的衡量、分析和数据解决方案提供商，具有多资产功能，提供与所有投资流程相关的精确的市场视图。FTSE Russell计算出70多个国家的数千个指数，用于评估和衡量市场及资产类别，覆盖全球98%的可投资市场。30多年来，领先的资产所有者、资产经理、交易所交易基金供应商和投资银行选择FTSE Russell指数来衡量其投资表现，并创建投资基金、交易所交易基金、结构化产品和基于指数的衍生产品。FTSE Russell由伦敦证券交易所集团全资所有。

关于天演药业

天演药业有限公司（纳斯达克代码：ADAG）是一家平台驱动型临床阶段生物制药企业，致力于为新型抗体技术癌症免疫治疗药物的发现和开发带来改变。针对尚未得到满足的患者需求，天演药业综合利用计算生物学和人工智能，以制造新的抗体。天演药业专有的DPL平台由NEObody、SAFEbody和POWERbody技术组成，以此为支持，公司高度差异化的这在研产品得以采用新型免疫治疗项目。天演药业与著名的全球合作伙伴建立战略合作关系，在科学前沿领域通过多种方法对天演药业的技术加以利用。

如需了解更多信息，请访问：https://investor.adagene.com。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国《私募证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出。非历史事实的陈述，包括关于公司看法和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，一些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能会”或其他类似表达得以辨别。有关上述以及其他风险、不确定性或因素的更多信息已在公司向SEC提交的文件中列示。本新闻稿中提供的所有信息均针对截至发稿之日的情形，除非适用法律有相关要求，否则公司不承担更新该等信息的任何责任。

投资者联系人：

谭文健

天演药业

86-512-8777-3626

ir@adagene.com

Bruce Mackle

LifeSci Advisors

646-889-1200

bmackle@lifesciadvisors.com

媒体联系人：

Annie Starr

6 Degrees

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