Adagene 宣佈納入 FTSE Russell 指數

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美國三藩市和中國蘇州, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagene Inc.（下稱「 Adagene」）(Nasdaq: ADAG) 是一家平台驅動的臨床階段生物製藥公司，致力改革基於抗體的新型免疫療法的發現和開發，今天宣佈將納入全球股票指數系列（「 GEIS」）中，包括富時全球全市場指數 (FTSE Global Total Cap Index) 和富時新興市場指數 (FTSE Emerging Total Cap Index)，於 2021 年 6 月 21 日生效。



Adagene 聯合創辦人兼行政總裁 Peter Luo 博士說：「我們相信納入 FTSE Russell 指數將具意義地提高我們對投資社群的知名度，並反映市場接納 Adagene Inc. 是一家上市的公司。我們由專有的 NEObody、SAFEbody 及 POWERbody 平台推動，期待將繼續開發新抗體，以滿足目前未能滿足的醫療需求。」

FTSE Russell 指數獲得全球機構投資者廣泛用於衡量投資表現，以及建立投資基金、指數股票型基金、結構化產品和指數衍生產品。

關於 FTSE Russell

FTSE Russell 是具有多資產功能的基準、分析和數據解決方案全球領先供應商，可準確查看與任何投資過程相關的市場。FTSE Russell 計算在 70 多個國家 / 地區衡量和計算基準市場及資產類別的數千項指數，涵蓋全球 98％ 的可投資市場。30 多年來，領先的資產擁有者、資產管理者、交易所買賣基金供應商和投資銀行都已選用 FTSE Russell 指數以衡量投資表現，以及建立投資基金、交易所買賣基金 (ETF)、結構性產品和指數的衍生產品。FTSE Russell 由倫敦證券交易所集團全資擁有。

關於 Adagene

Adagene Inc. (Nasdaq: ADAG) 是一家由平台驅動的臨床階段生物製藥公司，致力改革基於抗體的新型癌症免疫療法的發現和開發。Adagene 將計算生物學和人工智能結合，設計旨在滿足患者需求的新型抗體。Adagene 的高度分化產品系列具有新穎的免疫療法程序，由其專有的 DPL 平台推動，包括 NEObody、SAFEbody 和 POWERbody 技術。Adagene 已與知名的全球合作夥伴建立策略合作關係，在科學的最前線以多種方式充分利用該項技術。

如欲了解更多資詳情，請瀏覽：https://investor.adagene.com。

安全港陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述根據美國《1995 年私人證券訴訟改革法案》之「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述（包括有關公司信念和期望的陳述）均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果產生重大差異。在某些情況下，前瞻性陳述可以透過「可能」、「將會」、「期望」、「預期」、「針對」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達來識別。公司向 SEC 提交的文件中有更多關於這些風險、其他風險、不確定性或因素的資訊。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，公司不承擔更新此類資訊的任何義務。

投資者聯絡人：

Adagene

的 Raymond Tam

電話：86-512-8777-3626

電郵：ir@adagene.com

LifeSci Advisors

的 Bruce Mackle

電話：646-889-1200

電郵：bmackle@lifesciadvisors.com

媒體聯絡人：

6 Degrees

的 Annie Starr

電話：973-768-2170

電郵：astarr@6degreespr.com