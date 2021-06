Geekco finalise deux nouveaux partenariats stratégiques

English French

MONTRÉAL, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) – Corporation Geekco Technologies dévoile la signature de deux nouveaux partenaires d’envergure qui viennent appuyer FlipNpik dans la promotion de l’achat local et offrir davantage de prix uniques dans la boîte à surprises FlipNpik, le seul réseau social 100% local. Bonne nouvelle pour la communauté, car Six Flags via son parc d’attractions La Ronde et les Alouettes de Montréal, qui ensemble passionnent plus de deux millions d’adeptes par année, rejoignent aujourd’hui les partenaires de FlipNpik afin d’offrir gracieusement des nouveaux prix excitants dans la boîte à surprises sur l’application et d’inviter leurs communautés à découvrir FlipNpik.



Dans le cadre du partenariat, FlipNpik fournira à La Ronde et aux Alouettes plus de 50 millions de Flip Social qu’ils offriront à leurs membres afin de les récompenser de dynamiser la visibilité des commerces locaux au sein de l’application FlipNpik.

Ces deux nouveaux partenaires reconnus, qui contribuent déjà depuis des années à agrémenter les saisons estivales, contribueront ainsi, avec FlipNpik, à la promotion du commerce local non seulement en fournissant des prix uniques dans la boite à surprises mais également en incitant leurs membres respectifs à être actifs sur FlipNpik.

Ainsi, les utilisateurs actifs sur FlipNpik pourront, en plus d’obtenir des récompenses uniques au sein de la boite à surprises, échanger leurs Flip Social en billets d’un jour ou passe de saison pour La Ronde et/ou en produits promotionnels signés des Alouettes de Montréal. Pour obtenir leurs Flip Social et réclamer ces prix offerts par les nouveaux partenaires, les utilisateurs n’ont qu’à effectuer des actions au sein de l’application afin de stimuler la visibilité de leurs commerces locaux favoris avec des likes, partages, publications, recommandations de commerce etc. Toutes ces actions pour stimuler la visibilité des commerces locaux incluant La Ronde et les Alouettes, viendront alimenter l’écosystème FlipNpik et ainsi offrir aux utilisateurs un réseau social 100% local dynamique. Ces prix uniques viennent contribuer à la boîte à surprises FlipNpik déjà bien garnie par des partenaires tels que BIXI, Eva Coop, les Cinémas Guzzo et par de nombreux commerçants locaux.

Les Alouettes de Montréal bénéficient d’une excellente visibilité sur tous les médias en plus des diffusions des matchs à la radio et d’un solide noyau de près de 400k abonnés sur les réseaux sociaux. La Ronde, de son côté, attire année après année plus d’un million de visiteurs. De plus, avec plus de 310k followers sur Facebook et près de 30k sur Instagram, la communauté de La Ronde est à la fois nombreuse, active et diversifiée.

« Nous considérons que nous faisons partie de l’ADN local et nous nous impliquons à promouvoir l’achat local en encourageant nos commerces de quartier, affirme Benjamin Puig, directeur, stratégie et performance avec les Alouettes de Montréal. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à devenir partenaire avec FlipNpik avec qui nous partageons ces valeurs ».

« Nous sommes fiers de nous associer avec d’importants joueurs locaux tels que La Ronde et les Alouettes qui contribueront avec nous à stimuler la communauté grandissante de FlipNpik » précise Arnaud Gascon-Nadon, directeur marketing chez FlipNpik. « Nous voulons encore plus être actifs dans la promotion de l’achat local pour le bénéfice de l’économie locale et de la qualité de vie de la communauté. Nous visons à ce que de nombreux partisans de la Ronde et des Alouettes rejoignent notre groupe d’utilisateurs actifs de FlipNpik » ajoute-t-il.

À propos de Geekco

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif ayant pour objectif la promotion des commerces locaux et qui utilise le levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui donnent de la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. En échange, les utilisateurs actifs sur FlipNpik reçoivent des « Flip Social », qu’ils peuvent ensuite utiliser pour réclamer, dans la boîte à surprises de l’application, des produits ou services exclusifs offerts par les « partenaires stratégiques » et les commerces locaux y étant inscrits.

À propos des Alouettes de Montréal

Les Alouettes de Montréal possèdent une riche histoire l'équipe, ayant été fondée en 1946, a inscrit son nom sept fois sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009, 2010), emblème de suprématie de la Ligue canadienne de football. Avec plus de 3.1 millions de partisans et 1.1 million de partisans passionnés, ils possèdent la 2e plus grande communauté de la LCF. Ils disputent leurs matchs locaux au Stade Mémorial Percival-Molson, sur le flanc du Mont-Royal.

À propos de La Ronde

La Ronde appartient à la Société Six Flags qui, active depuis les années soixante, opère aujourd’hui 27 parcs d’attractions en Amérique du Nord et rassemble plus de 33 millions de visiteurs annuellement. La Ronde est le plus important parc d’attractions de l’Est du Canada. Inaugurée à l’occasion de l’Expo 67 plus d’un million de visiteurs viennent s’amuser chaque année. Elle offre aujourd’hui une quarantaine de manèges et attractions, dont le Goliath qui se positionne parmi les plus hautes et les plus rapides montagnes russes en Amérique du Nord, de même qu’une section familiale haute en couleur, le Pays de Ribambelle.

Corporation Geekco Technologies

Nadira Hajjar, Présidente | Téléphone : 514.993.6239

Demandes Média

Arnaud Gascon Nadon, Directeur Marketing | Téléphone : 514.588.3520

