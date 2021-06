Clever Leaves anuncia entrada no mercado mexicano através de parceria com CBD Life

English Spanish Portuguese

São Paulo, Brazil, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) (“Clever Leaves” or the “Company”), operador líder multinacional e produtor licenciado de produtos farmacêuticos de canabinoide de alta qualidade anunciou seu acordo para o fornecimento de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para CBD Life Holding SAPI de CV (“CBD Life”), um líder em crescimento na indústria de cannabis Mexicana que oferece uma ampla linha de distribuição de CBD para bem estar e produtos de consumo e produtos de cannabis medicinal em desenvolvimento. Pelo acordo, Clever Leaves atuará como fornecedor de IFA para o desenvolvimento e manufatura dos produtos de cannabis medicinal da CBD Life. Iniciando com isolado de CBD, Clever Leaves tem objetivo de ser o fornecedor constante dos IFAs requisitados para a manufatura dos produtos da CBD Life.



A parceria é o primeiro acordo comercial da Clever Leaves no mercado Mexicano, e vem logo após regulações serem totalmente aprovadas no país, fornecendo uma oportunidade estratégica de crescimento num dos maiores mercados farmacêuticos do mundo.

CBD Life possui ampla presença em distribuição, com seus produtos disponíveis em mais de 18,000 pontos de vendas. A companhia estabeleceu-se com pioneirismo em seu primeiro passo em relação a fornecer produtos à base de cannabis para o mercado Mexicano. Ela também formou alianças estratégicas com um dos maiores grupos de mídia do México, e é a primeira empresa de cannabis a lançar uma campanha nacional de publicidade para produtos de consumo não psicoativos à base de canabidiol.

“Como operador multinacional de cannabis baseado na América Latina sempre foi um dos nossos principais objetivos identificar líderes na região e construir relações comerciais de longo prazo,” afirmou Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves. “O posicionamento da marca CBD Life e exposição local são todos atrativos, mas o comprometimento deles em fornecer produtos farmacêuticos de alta qualidade a base de cannabis é o que faz verdadeiramente esta uma parceria ideal.”

A linha atual de produtos da CBD Life é formada por tópicos (incluindo a marca tradicional espanhola “Mariguanol”), bebidas, e suplementos de alimentos com infusão de derivados de CBD. Com um time com mais de 40 anos de experiência em construção de marca e distribuição farmacêutica, a CBD Life está fortemente posicionada para desenvolver e comercializar soluções farmacêuticas de cannabis seguras e inovadoras.

Nós nos sentimos muito privilegiados em ter a oportunidade de trabalhar com Clever Leaves na nossa missão em desenvolver medicações de cannabis seguras e acessíveis de alta qualidade farmacêutica. Nossa parceria ajudará posteriormente a potencializar nossos esforços de expansão nacional e internacional graças à expertise excepcional e certificações que atendem altos padrões e aspectos regulatórios na maioria dos países,” afirmou Janko Ruiz de Chavez, COO e co-fundador da CBD Life.

De acordo com o relatório recente da Prohibition Partners for Latin America and the Caribbean (2020), o mercado de cannabis medicinal no México pode valer US$ 60 milhões em 2024. As mudanças regulatórias recentes que permitem a produção e comercialização de cannabis medicinal como também os requerimentos exigentes para comercialização de produtos faz a Clever Leaves, que produz cannabis de qualidade farmacêutico, certificado pela EU GMP, um parceiro ideal para companhias que querem entrar no setor de cannabis medicinal de uma maneira efetiva, ágil e adequada.

Sobre Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves é uma empresa de cannabis multinacional com ênfase no cultivo de larga escala e ecologicamente sustentável, processo farmacêutico de qualidade como pilares de seu negócio global de cannabis. Com operações e investimentos nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Alemanha e Portugal, Clever Leaves tem criado uma rede de distribuição efetiva e uma atuação global, com sua fundação construída sob eficiência de capital e crescimento rápido. Clever Leaves tem o objetivo de ser uma das empresas de cannabis líderes da indústria reconhecida pelos seus princípios, pessoas, e performance enquanto promovendo uma comunidade global mais saudável. Clever Leaves recebeu inúmeras certificações internacionais que permitiu o aumento de suas exportações e capacidade de vendas de suas operações colombianas, incluindo a European Union Good Manufacturing Practices (EU GMP) Certification, a Good Manufacturing Practices (GMP) Certification pela Colombia National Food and Drug Surveillance Institute - Invima, e Good Agricultural and Collecting Practices (GACP) Certification. Clever Leaves recebeu uma licença provisória em Portugal da Infarmed – autoridade de saúde portuguesa – que permite a Clever Leaves cultivar, importar e exportar flores secas para uso medicinal e pesquisa.

Para mais informação, por favor visite https://cleverleaves.com/en/home/

Sobre CBD Life

CBD Life é a maior empresa de distribuição e construção de marca de produtos derivados de cannabis no México. Presente em mais de 18.000 pontos de venda, a CBD Life concentra-se em produtos de consumo de bem-estar e medicamentos de qualidade farmacêutica. A missão da empresa é fornecer soluções de cannabis inovadoras e acessíveis da mais alta qualidade que promovam estilos de vida mais saudáveis.

Informação sobre Forward Looking

Este press release inclui algumas declarações (Forward-looking statements sigla em inglês) que não são fatos históricos mas são projeções para propósito do “safe harbor provisions” abaixo do United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações são geralmente acompanhada de palavras como “aim,” “anticipate,” “believe,” “continue,” “estimate,” “expect,” “forecasts,” “future,” “intend,” “may,” “outlook,” “plan,” “potential,” “predict,” “projected,” “seek,” “seem,” “should,” “will,” “would” e expressões similares (ou versões negativas dessas palavras e expressões ) que prevê ou indica eventos futuros de tendências ou não são declarações de fatos históricos. Forward-looking statements estão sujeitos a riscos e incertezas, o que pode causar resultados atuais a serem diferentes dos forward-looking statements. Fatores que podem causar essas diferenças incluem, sem limitação, expectativas em relação à performance financeira e operacional futura e crescimento , incluindo quando a Clever Leaves se tornará lucrativa, preço dos títulos de ações da Clever Leaves; a habilidade da Clever Leaves em executar seu plano de negócios e estratégia e receber aprovações regulatórias; litígios potenciais; condições econômicas globais, eventos geopolíticos, desastres naturais, pandemias, incluindo, mas não limitado a, rupturas econômicas e operacionais e outros efeitos da COVID-19; exigências regulatórias e mudanças decorrentes; e acesso a financiamento adicional. A lista de fatores mencionados não é exclusiva. Informações adicionais relacionadas a esses e outros fatores de risco estão contidas na Clever Leaves com a SEC (Security Exchange Comission). Todas as subsequentes forward-looking statements orais e escritas relacionadas a Clever Leaves e atribuindo a Clever Leaves ou qualquer pessoa agindo em nome da empresa são expressamente qualificadas na íntegra pelas declarações de cautela acima. Leitores são alertados a não colocar confiança em qualquer forward-looking statements, que são válidas apenas na data falada. Clever Leaves nega expressamente qualquer obrigação ou liberar publicamente qualquer atualização ou revisão dos forward-looking statements contidos aqui para refletir qualquer mudança nas expectativas inerentes ou mudanças em eventos, condições ou circunstâncias nos quais qualquer declaração é baseada.

