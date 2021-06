Vif succès pour la 1re édition du Forum immobilier résidentiel de l’APCIQ

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières, est fière de célébrer le franc succès du Forum immobilier résidentiel. Cette première édition, qui s’est tenue virtuellement le 15 juin, a rassemblé plus de 375 participants passionnés de l’immobilier, provenant de partout au Québec, afin de discuter des enjeux de la profession et des projets d’envergure en matière d’immobilier.



Cette belle initiative a été créée en collaboration avec les regroupements de l’APCIQ, qui réunissent des professionnels impliqués de l’industrie du courtage immobilier de différentes régions. En unissant les forces et les réalités du marché de leur région, ils ont mis sur pied un événement unique en immobilier, tourné vers l’avenir de la profession tout en mettant de l’avant les enjeux actuels de l’industrie.

« Le contexte immobilier actuel est en pleine évolution et les courtiers doivent s’ajuster, être proactifs et développer leur expertise pour mieux faire face aux enjeux et opportunités dans la profession. Plus que jamais, l’APCIQ soutient ses membres et mise sur une collaboration essentielle entre les acteurs de l’industrie. Nous sommes heureux d’offrir une information immobilière de qualité à nos membres, orientée vers l’expertise et l’avenir de la profession », souligne Denis Joanis, président et chef de la direction à l’APCIQ.

Merci à nos conférenciers :

Patrick Hiriart (OACIQ), Catherine Levasseur (APCIQ), Catherine Massicotte (Centris), Éric Charbonneau (Centris), Sébastien Lord (Université de Montréal), Marie-Claude Jean (Ville de Québec), Sébastien Lebel (Ville de Québec) ainsi que Dr Amir Georges Sabongui.

À propos des regroupements :

L’APCIQ compte 8 regroupements régionaux de courtiers ainsi qu’un regroupement commercial d’envergure provinciale. Ces regroupements ont pour mission de faciliter le développement du réseau professionnel en créant des occasions d’échange et de partage, d’accroître le sentiment d’appartenance et la fierté d’être courtier immobilier et d’assurer une plus grande proximité entre l’Association et ses membres.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

