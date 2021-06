Skills/Compétences Canada rend hommage aux gagnants et aux gagnantes des Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada

English French

OTTAWA, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) a annoncé, hier soir, le nom des médaillés des Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada (CNVCC) 2021 lors de la Cérémonie de clôture virtuelle. Des médailles ont été remises aux gagnants et aux gagnantes dans 37 domaines de six secteurs spécialisés : le transport, la construction, la fabrication et l’ingénierie, la technologie de l’information, les services et l’employabilité. La liste complète des médaillés est présentée sur le site Web de SCC.



Les CNVCC 2021 ont eu lieu le 15 juin sur une plateforme virtuelle. Au cours de la journée, plus de 1 200 élèves des niveaux secondaire et postsecondaire, apprentis, enseignants, parents et personnes en quête d’une carrière, ainsi que des chefs de file de l’industrie, des représentants du gouvernement et des célébrités de la télévision, ont participé à plusieurs activités virtuelles d’exploration de carrière, y compris des séances et des démonstrations en direct présentées à la Scène principale et à la Scène des compétences essentielles. Sherry Holmes, Kate Campbell et Sebastian Clovis de la chaîne HGTV, ainsi que Mandy Rehennan, PDG de Freshco (pas le supermarché!), figuraient parmi les personnalités de la télévision participantes. Les visiteurs ont eu l’occasion de visionner des extraits vidéo de centaines d’étudiants et d’apprentis de tout le pays qui s’affrontaient pour obtenir une médaille dans leur domaine de compétence respectif. Ils ont pu également discuter avec des représentants de l’industrie et du milieu de l’éducation, rencontrer des gens de l’organisme membre de Compétences Canada de leur province ou territoire et se renseigner sur l’importance des neuf compétences essentielles.

Les CNVCC avaient pour but de promouvoir les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et de leur faire découvrir les professions stimulantes et bien rémunérées dans ce domaine. Il s’agissait de la plus grande compétition nationale organisée à l’intention des élèves et des apprentis du pays dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies. La plateforme virtuelle des CNVCC pourra être consultée jusqu’au 15 septembre.

« Des événements comme les Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada fournissent aux concurrents et concurrentes une tribune pour perfectionner leurs compétences et les aident à préparer leur l’avenir. Ils permettent aussi de sensibiliser les jeunes aux carrières dans les métiers spécialisés et les technologies en les encourageant à les découvrir grâce à des activités d’exploration de ces professions », a indiqué Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Au cours de l’événement, les élèves pouvaient aussi amasser des points en discutant avec des experts de l’industrie pour acquérir des connaissances sur les métiers spécialisés et les technologies. Plusieurs prix ont été remis, dont un voyage pour deux aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022, à Vancouver, un ensemble Nintendo Switch et une caméra d’action GoPro Hero 8.

En 2022, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront lieu du 25 au 28 mai, au Centre des congrès de Vancouver, en Colombie-Britannique. Surveillez nos communications à ce sujet dans les mois à venir sur le site Web de Skills/Compétences Canada.

Au sujet de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif. Comptant des organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, SCC, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le Secrétariat national de Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez skillscompetencescanada.com.

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram et LinkedIn.

Personne-ressource pour les médias :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, tél. : 343-883-7545, poste 509