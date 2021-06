Delphix nomme un leader reconnu de l'industrie au poste de vice-président sénior des opérations internationales

Dutch French German Italian Russian Spanish

LONDRES, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , pionnier de l' infrastructure de données programmable , a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve Barrett au poste de vice-président sénior des opérations internationales. Basé au Royaume-Uni, M. Barrett sera responsable des opérations de revenus des régions EMEA et APJ.



« L'expérience de M. Barrett en matière de direction d'équipes pour fournir des performances constantes et susciter l'intérêt des clients sera un avantage clé pour nous, alors que nous restons les pionniers de l'automatisation des données », a déclaré Steven Chung, président des opérations sur le terrain à l'échelle mondiale chez Delphix. « En plus de son expertise dans les domaines du DevOps, des applications d'entreprise et des centres de données, l'accent mis par Steve sur l'engagement et la passion des employés pour encourager la diversité, l'équité et l'inclusion nous rend très heureux de l'accueillir au sein de l'équipe Delphix. »

M. Barrett apporte plus de 20 ans d'expérience acquise dans des sociétés de logiciels d'entreprise et SaaS. Il rejoint Delphix après avoir quitté PagerDuty, où il a dirigé les activités européennes depuis les premières étapes jusqu'aux suites de l'introduction en bourse au poste de vice-président pour la région EMEA. Sous sa direction, incluant le Royaume-Uni, les pays nordiques, le Benelux, la France, l'Espagne, la région DACH, l'Italie, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique, la région EMEA est devenue l'opération de revenus la plus performante et à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Avant PagerDuty, M. Barrett occupait le poste de vice-président régional pour le Royaume-Uni chez Demandware, une société Salesforce. Il a également occupé des postes de haute direction chez EMC et Bottomline Technologies.

« Delphix aborde de manière unique les priorités les plus importantes pour les entreprises d'aujourd'hui : la résilience, la gouvernance des données et la transformation numérique de manière durable. Son infrastructure programmable libère la puissance des données et permet aux clients d'avoir le meilleur des deux mondes, favorisant l'innovation sans compromettre l'efficacité ou la conformité », a déclaré M. Barrett. « L'équipe travaille déjà avec certaines des marques les plus dynamiques au monde, et je suis ravi de la rejoindre dans le cadre de la prochaine phase de la croissance de Delphix. »

La nomination de M. Barrett est à ce jour la dernière d'une série de nominations impressionnantes pour Delphix, suite à l'annonce selon laquelle David McJannett, PDG de HashiCorp, rejoignait son conseil d'administration. Plus tôt cette année, la société a aussi annoncé que son taux de croissance annuel a augmenté de plus de 85 % pour l'exercice clos en janvier 2021 par rapport à l'année dernière, ce qui l'a conduite à une rentabilité non conforme aux PCGR. Delphix a également obtenu un Net Promoter Score (NPS) de classe mondiale de 89 au cours de l'exercice clos en janvier 2021. Ses clients comprennent désormais 24 des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, six des 10 plus grandes banques d'Amérique du Nord, cinq des 10 plus grands acteurs des télécommunications au monde, 60 compagnies d'assurance et d'assurance maladie, et 25 détaillants majeurs.

À propos de Delphix

Delphix est le pionnier de l' infrastructure de données programmable . La société automatise la plus grande contrainte dans les programmes de transformation numérique : les données. Le cloud, le CI/CD et l'IA/AM ont tous un appétit vorace pour les environnements de développement et données. Grâce à notre plateforme de données multi-cloud, les entreprises peuvent adopter le cloud 30 % plus rapidement, lancer des logiciels 50 % plus rapidement et accéder à 90 % de données en plus pour l'IA/AM, tout en protégeant la confidentialité des données personnelles et en maintenant la conformité avec le RGPD, le CCPA, l'HIPAA, etc. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

