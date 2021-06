Delphix benoemt bewezen marktleider als Senior Vice President International Operations

Dutch French German Italian Russian Spanish

LONDEN, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , de pionier op het gebied van programmeerbare data-infrastructuur , heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Steve Barrett als Senior Vice President van International Operations. Barrett is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en zal verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste inkomstenactiviteiten voor zowel EMEA als APJ.



"Steve's staat van dienst als leidinggevende van toonaangevende teams om consistente prestaties te leveren en de betrokkenheid van klanten te vergroten, zal voor ons een belangrijk voordeel zijn naarmate we de automatisering van data blijven verbeteren", aldus Steven Chung, President of Worldwide Field Operations bij Delphix. "We zijn verheugd Steve te verwelkomen in het Delphix-team, niet alleen vanwege zijn expertise op het gebied van DevOps, bedrijfsapps en datacenters, maar ook vanwege zijn focus op betrokkenheid van medewerkers en zijn passie voor het stimuleren van diversiteit, gelijkheid en inclusie."

Barrett brengt meer dan 20 jaar ervaring in zakelijke software en SaaS-bedrijven met zich mee. Hij komt bij Delphix vanuit PagerDuty, waar hij de Europese activiteiten vanaf de beginfase tot na de beursgang leidde als Vice President van EMEA. Onder zijn leiding, die zich uitstrekte over het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, de Benelux, Frankrijk, Spanje, DACH, Italië, Oost-Europa en het Midden-Oosten, werd EMEA wereldwijd het best presterende bedrijfsonderdeel met de snelst groeiende omzet. Voor zijn tijd bij PagerDuty was Barrett Regional Vice President voor het Verenigd Koninkrijk voor Demandware, een Salesforce-bedrijf. Hij heeft ook senior leidinggevende posities bekleed bij EMC en Bottomline Technologies.

"Delphix biedt op unieke wijze een antwoord op de belangrijkste prioriteiten voor bedrijven van vandaag: duurzame digitale transformatie, veerkracht en data governance. De programmeerbare infrastructuur ontgrendelt de kracht van data en stelt klanten in staat om het beste van twee werelden te hebben, om innovatie te stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van efficiëntie of compliance", aldus Barrett. "Het team werkt al samen met een aantal van de meest dynamische merken ter wereld en ik ben blij dat ik me bij hen kan voegen in de volgende fase van groei van Delphix."

Het nieuws over Barrett is de laatste in een reeks indrukwekkende aankondigingen voor Delphix, volgend op het nieuws dat de CEO van HashiCorp, David McJannett, zich bij de raad van bestuur heeft gevoegd. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf ook aan dat het jaarlijkse groeipercentage met meer dan 85% is toegenomen voor het boekjaar dat eindigde in januari 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar, waardoor de winstgevendheid van het bedrijf non-GAAP zou kunnen worden. Delphix behaalde ook een ongekende Net Promoter Score (NPS) van 89 tijdens het boekjaar dat eindigde in januari 2021. Onder alle klanten van het bedrijf bevinden zich nu 24 bedrijven uit de Fortune 100, zes van de 10 grootste banken in Noord-Amerika, vijf van de 10 grootste telecombedrijven ter wereld, 60 verzekeraars en zorgverzekeraars en 25 grote retailers.

Over Delphix

Delphix is de pionier op het gebied van programmeerbare data-infrastructuur . Delphix maakt automatisering mogelijk van de grootste beperking bij digitale-transformatieprogramma's: data. De cloud, CI/CD en AI/ML hebben allemaal een enorme zucht naar data- en ontwikkelomgevingen. Met ons multi-cloud dataplatform kunnen bedrijven de cloud 30% sneller implementeren, software 50% sneller op de markt brengen en beschikken over 90% meer data voor AI/ML, terwijl tegelijkertijd de privacy van persoonlijke data wordt beschermd en naleving van de AVG, CCPA, HIPAA, enz. wordt gewaarborgd. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn , Twitter en Facebook .

