Communiqué de presse – mercredi 16 juin 2021 – 17h45

ARGAN adapte son entrepôt de 56 000 m² situé à Béziers aux besoins de son nouveau

client-locataire ALDI France

ARGAN, foncière spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts PREMIUM, s’adapte aux besoins de son nouveau client-locataire ALDI France en développant dans son entrepôt de Sauvian (34) une cellule frigorifique de 6 000 m².

Cet entrepôt de 56 000 m², situé en bordure d’autoroute A9, à quelques kilomètres au sud de Béziers, a été acquis en 2017 par ARGAN. Il était alors exploité par le groupe CASINO pour son enseigne LEADER PRICE et était essentiellement destiné aux produits secs à température ambiante. En 2020, ALDI France a repris l’exploitation de cette plateforme logistique à la suite de l’acquisition de plus de 500 magasins et 3 entrepôts LEADER PRICE auprès du groupe CASINO.

Nouvel exploitant, nouveaux besoins

ALDI France, leader du discount, a exprimé de nouveaux besoins et notamment la création d’une chambre réfrigérée +2°C/4°C de 6 000 m².

Le chantier d’une durée de trois mois a été mené par CERES INGENIERIE dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière. La livraison de cette nouvelle cellule s’accompagne du renouvellement du bail pour une durée de 12 années fermes entre ALDI et ARGAN. Par ailleurs, l’entrepôt est équipé d’une centrale photovoltaïque couvrant l’ensemble de la toiture, et délivrant environ 7 100 MWh/an.

Avec ce nouvel investissement, ARGAN confirme sa capacité d’adaptation et son souci constant de la satisfaction de ses locataires.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







