Rueil-Malmaison, le 16 juin 2021

VINCI Construction remporte un contrat de facility management

auprès du ministère de la Défense britannique

Maintenance de 59 sites comprenant 6 200 bâtiments et infrastructures

Contrat principal de 491 millions d’euros pour une durée de sept ans complété d’un programme potentiel de 850 millions d’euros de travaux

VINCI Facilities UK Ltd, filiale de VINCI Construction au Royaume-Uni, remporte le contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni.

D'une durée totale de sept ans, il s'élève à 491 millions d’euros (423 millions de livres sterling) pour le volet facility management. Il pourrait être complété par un programme de travaux de 850 millions d’euros (732 millions de livres sterling) et comprend également une option de prolongation de trois années.

Ce contrat, qui recouvre 59 sites soit 6 200 bâtiments et infrastructures, créera plus de 800 emplois directs et indirects.

VINCI Facilities va mobiliser toute son expérience pour améliorer la gestion prédictive du patrimoine du ministère de la Défense et l'expérience vécue par ses personnels.

