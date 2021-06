iliad: déclaration des transactions sur actions propres - période du 14 au 16 juin 2021

Communiqué

Paris, le 16 juin 2021

Déclaration des transactions sur actions propres

Période du 14 mai au 16 juin 2021

Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 14-Jun-21 FR0004035913 16 000 135,1535 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 14-Jun-21 FR0004035913 6 000 135,1719 DXE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 15-Jun-21 FR0004035913 15 000 135,9889 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 15-Jun-21 FR0004035913 5 000 135,9589 DXE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 15-Jun-21 FR0004035913 1 000 135,8261 TQE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 15-Jun-21 FR0004035913 1 000 135,6939 AQE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 16-Jun-21 FR0004035913 3 304 134,8995 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 16-Jun-21 FR0004035913 1 037 134,8822 DXE

A propos d’Iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2020. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2021, plus de 20 millions d’abonnés particuliers (13,4 millions d’abonnés mobiles et 6,8 millions d’abonnés fixes). Le 23 mars 2021, le Groupe iliad a lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2021 plus de 7,5 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre de Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

