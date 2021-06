Nikkiso Cryogenic Services Umumkan Asas Aljood (Arab Saudi) Sebagai Penyedia Layanan Resmi

Chinese (Simplified) Indonesian Thai Malay Spanish French Chinese (Traditional) Japanese Korean Portuguese German

TEMECULA, Calif., June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan Asas Aljood sebagai Penyedia Layanan Resmi untuk Nikkiso Cryogenic Services (NCS) di Kerajaan Arab Saudi.



Dengan pesatnya pertumbuhan pasar di Timur Tengah, Grup membuat kesepakatan untuk memperluas eksistensi regionalnya dalam bidang gas industri, hidrogen, pemrosesan gas alam, dan petrokimia. Asas Aljood akan memanfaatkan lokakarya lokalnya mulai 1 Juli 2021 untuk menyediakan layanan servis dan dukungan purna jual atas pompa serta ekspander turbo, termasuk pengemasan, perbaikan, suku cadang, juga servis di tempat.

Asas Aljood, yang berkantor pusat di Dammam dan kantor operasional Timur Tengah di Sharjah (UEA), akan dapat memperkuat eksistensi regional Grup.

“Kemitraan baru bersama Nikkiso dan Asas Aljood akan memperkuat eksistensi regional kami di Arab Saudi sekaligus meningkatkan layanan perusahaan di pasar Timur Tengah,” ujar Jim Estes, President Nikkiso Cryogenic Services. “Kami akan terus berupaya untuk menyediakan layanan dan dukungan terbaik bagi para pelanggan Nikkiso dengan mengurangi waktu henti operasional serta proses yang memakan biaya tinggi.”

Asas Aljood adalah penyedia layanan dukungan serta pemeliharaan terkemuka dalam industri minyak & gas, petrokimia, energi, dan lainnya.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), industri layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup yang dikontrol bersama oleh sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

