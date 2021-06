Nikkiso Cryogenic Services, Asas Aljood (사우디아라비아)를 공인 서비스 공급사로 선정

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Thai Japanese Malay Korean Spanish Portuguese French German

미국 캘리포니아주 테메큘라, June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Cryogenic Industries 산하 Clean Energy & Industrial Gases Group은 Asas Aljood와 계약을 체결하고 Nikkiso Cryogenic Services (NCS)의 사우디아라비아 지역 공인 서비스 공급사로 선정했다고 밝혔다.



이번 계약을 통해 그룹은 성장세에 있는 중동 지역 산업용 가스, 수소, 천연가스 처리 및 유화분야 사업 범위를 확대할 수 있게 됐다. Asas Aljood는 2021년 7월 1일부터 현지 작업장을 활용해 패키징, 수리, 예비 부품, 현장 서비스 등 애프터마켓 서비스를 실시하고 펌프와 터보 확장기를 지원하게 된다.

사우디 담맘에 위치한 Asas Aljood는 UAE 샤르자에서 운영 중인 그룹의 중동사업부에 편입되어 현지 사업을 한층 강화하게 될 것이다.

Nikkiso Cryogenic Services 사장인 Jim Estes는 "Nikkiso와 Asas Aljood의 새로운 파트너십을 통해 우리는 사우디 현지 사업을 확대하고 중동 시장 서비스 제공 능력을 강화할 수 있게 될 것"이라면서 "Nikkiso 고객들의 비용을 초래하는 운영 및 작업 중단을 최소화함으로써 이들을 대상으로 최고 수준의 서비스와 지원을 제공할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

Asas Aljood는 석유 및 가스, 유화 및 에너지 업계를 대상으로 지원 및 정비 서비스를 제공한다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 액화천연가스(LNG), 가스정 서비스 및 산업용 가스 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비와 소규모 프로세스 공장을 제조한다. 50년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com이나 www.nikkiso.com에서 확인할 수 있다.

MEDIA CONTACT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com