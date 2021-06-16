Nikkiso Cryogenic Services宣布Asas Aljood（沙特）成为其授权服务提供商

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加利福尼亚蒂梅丘拉, June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd.子公司Nikkiso Cryogenic Industries清洁能源和工业气体集团（以下称“集团”）自豪地宣布，集团已与Asas Aljood签署协议，使其成为Nikkiso Cryogenic Services（NCS）在沙特阿拉伯王国的授权供应商。



随着中东市场的增长，该协议将帮助集团扩大其在工业气体、氢气、天然气加工和石化工业方面的地区业务。从2021年7月1日起，Asas Aljood将利用其本地车间为泵和涡轮膨胀机提供包括包装、维修、备件和外勤服务在内的售后服务和支持。

Asas Aljood总部位于达曼，将在集团位于阿联酋沙迦的中东业务基础上加强我们现有的地区业务。

“与Nikkiso和Asas Aljood新建立的合作伙伴关系让我们在沙特阿拉伯拥有强大的区域影响力，并加强了我们为中东市场提供更佳服务的能力，”Nikkiso Cryogenic Services总裁Jim Estes表示， “我期待着继续为Nikkiso的的客户提供最高质量的服务和支持，消除运营和业务流程中代价高昂的停机时间。”

Asas Aljood是油气、石化和能源等行业中领先的支持和维护服务供应商。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺厂。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，是由20个运营实体共同控制的集团。

如需了解更多信息，请访问：www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com.

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com







