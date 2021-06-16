Nikkiso Cryogenic Services 宣佈 Asas Aljood（沙特阿拉伯）將成為授權服務供應商

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Portuguese Thai Malay Spanish French German

美國加州特曼庫拉, June 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）作為 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，欣然宣佈剛簽署協議，讓 Asas Aljood 成為 Nikkiso Cryogenic Services (NCS) 的授權服務供應商。



隨著中東市場增長，這項協議允許集團擴大其在工業氣體、氫氣、天然氣加工和石化行業的地區業務。自 2021 年 7 月 1 日開始，Asas Aljood 將利用其本地工場提供售後市場服務，並支援氣泵和渦輪膨脹機，包括包裝、維修、備用零件和實地服務。

Asas Aljood 的總部設於達曼，除了集團在沙迦（阿聯酋）的中東業務外，將協助增強我們現有的地區業務。

Nikkiso Cryogenic Services 總裁 Jim Estes 說：「與 Nikkiso 和 Asas Aljood 新成立的合作夥伴關係可為我們在沙特阿拉伯提供強大的地區業務覆蓋，並增強我們為中東市場提供更佳服務的能力。我期待繼續透過消除昂貴的停工時間來為 Nikkiso 的客戶提供最優質的服務和支援。」

Asas Aljood 是石油和天然氣、石化和能源等行業的支援和維護服務的領先供應商。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



