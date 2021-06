English Finnish

ROBIT OSTANUT PATENTOIDUN TUOTEKEKSINNÖN

Robit on viime vuosina vahvistanut ja kasvattanut asemaansa rakennusteollisuuden paalutus- ja tuentaliiketoiminnassa. Osana tätä kehitystä Robit on ostanut suomalaiselta paalutustuotteita valmistavalta Tri-Mach Oy:ltä tuotekeksinnön ja siihen liittyvät patentit.

Tämä uutuustuote soveltuu erityisesti suurien paalujen poraamiseen ja asentamiseen. Nykytrendin mukaisesti paalujen koko kasvaa halkaisijaltaan aina kahteen metriin asti. Robit uskoo uutuustuotteen soveltuvan hyvin tähän markkinakehitykseen ja tarjoavan huomattavia etuja asiakkaille nykyratkaisuihin verrattuna.

Robit on aloittanut pilottihankkeen tuotteen viemiseksi markkinoille ja käynnistää tuotteen testaamisen yhdessä avainasiakkaidensa kanssa.

Yhtiöllä on globaalisti vahva markkina-asema ja vahvaa osaamista rakennusteollisuuden paalutus- ja tuentaliiketoiminnassa ja sen asiakasratkaisuissa. Tämä sektori muodostaa merkittävän osan Robitin DTH-liiketoiminta-alueesta ja sen kasvustrategiasta.

Kaupan arvo ei ole merkittävä eivätkä osapuolet siksi julkista kauppahintaa.

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com .

