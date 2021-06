Intema fait une mise à jour sur l'acquisition de Livestream et sur le financement concomitant

English French

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse de présenter les conditions du financement entrepris par la Société dans le cadre de l'acquisition proposée annoncée précédemment de tous les titres émis et en circulation de Livestream Gaming Ltd (voir le communiqué de presse du 3 mai 2021) (la « transaction proposée »). Intema a l'intention de réaliser un placement privé sans courtier d'un minimum de 20 000 000 et d'un maximum de 30 000 000 de reçus de souscription (chacun un « reçu de souscription ») au prix de 0,50 $ par reçu de souscription (le « prix de souscription ») pour un produit brut total d'un minimum de 10 000 000 $ et d'un maximum de 15 000 000 $ (le « placement privé »).



Les reçus de souscription seront émis en vertu d'une convention de reçus de souscription devant être conclue entre Intema et le placeur pour compte des reçus de souscription (la « convention de reçus de souscription »). En vertu de la convention de reçus de souscription, chaque reçu de souscription sera automatiquement échangé contre une unité de la Société (une « unité »), sans contrepartie supplémentaire ni action de la part du détenteur, lorsque certaines conditions de libération d'entiercement liées à la transaction proposée seront satisfaites, notamment (i) toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction ont été satisfaites, (ii) la Société n'est pas en violation ou en défaut de l'un de ses engagements ou de l'une de ses obligations en vertu de la convention relative aux reçus de souscription, et (iii) l'agent d'entiercement a reçu un avis de la Société selon lequel toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction proposée ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, autre que la libération des fonds entiercés en faveur de la Société conformément à la convention relative aux reçus de souscription (les « conditions de libération de l'entiercement »). Le produit du placement privé sera détenu sous écrou dans l'attente de la réalisation des conditions de libération de l'entiercement. Si la transaction proposée n'est pas réalisée dans les 180 jours suivant la clôture du placement privé, les reçus de souscription seront réputés annulés et les détenteurs des reçus de souscription recevront un montant égal au prix de souscription total de leurs reçus de souscription et aux intérêts gagnés, le cas échéant, sur ce prix de souscription.



Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,90 $ pour une période de 12 mois à compter de la date de réalisation des conditions de libération de l'entiercement.



Dans le cadre du placement privé, la Société versera à des parties admissibles sans lien de dépendance (chacune étant un « démarcheur ») une commission en espèces égale à 6 % de la valeur totale des reçus de souscription vendus dans le cadre du placement privé à l'égard des souscriptions référées à la Société ou provenant directement du démarcheur et émises à la clôture du placement privé. La Société émettra également à chaque démarcheur un nombre de bons de souscription égal à 8 % du nombre de reçus de souscription vendus qui ont été référés à la Société ou provenant directement du démarcheur.



La Société a l'intention d'utiliser le produit net obtenu dans le cadre du placement privé pour ses activités d'expansion et de développement commercial, y compris la transaction proposée, le fonds de roulement et les besoins corporatifs de la Société.



La clôture du placement privé est sujette à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Les titres devant être émis dans le cadre du placement privé, y compris les reçus de souscription, les actions ordinaires et les bons de souscription devant être émis lors de l'exercice réputé des reçus de souscription, seront sujets à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour à compter de la clôture du placement privé.



Mise à jour sur la transaction



La transaction proposée constituera une acquisition fondamentale en vertu de la Politique 5.3 du TSXV et, en tant que telle, elle sera soumise à l'approbation du TSXV, qui exigera qu'une déclaration d'inscription soit remplie et qu'elle réponde aux exigences générales de la Politique 2.10 du TSXV concernant l'inscription des émetteurs des marchés émergents. Comme la transaction est sans lien de dépendance et qu'elle ne devrait pas créer de nouvelles personnes de contrôle, il n'est pas prévu que les actionnaires d'Intema aient à approuver la transaction proposée. La négociation des actions d'Intema sur le TSXV restera suspendue jusqu'à ce que la transaction proposée soit examinée de manière satisfaisante par le TSXV.



Les titres offerts n'ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.



À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca .



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé, le développement prévu des activités et des projets de la Société, l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société, ainsi que les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, les énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la transaction proposée ; les perspectives d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

CONTACT

Laurent Benezra

514-861-1881

info@intema.ca