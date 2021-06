Verkkokauppa.com valittu Suomen innovatiivisimpien yritysten joukkoon

English Finnish

Verkkokauppa.com LEHDISTÖTIEDOTE 17.6.2021 klo 15.30

Verkkokauppa.com on palkittu yhtenä Suomen innovatiivisimmista yrityksistä. Yritysten innovatiivisuudesta on ensimmäistä kertaa kysytty suomalaisilta kuluttajilta Hanken Svenska handelshögskolanin Finnish Innovation Index (Suomalainen Innovaatioindeksi) -tutkimuksessa, ja sen avulla on listattu suomalaisten kuluttajien mielestä innovatiivisimmat yritykset. Verkkokauppa.com sijoittui top-10 -yhtiöiden joukkoon. Muita sijoittuneita yhtiöitä on mm. Fiskars Group, F-secure ja Fazer Group.

Kuluttajien kokemuksiin perustuva tutkimus on kehitetty yhteistyössä Norwegian School of Economicsin kanssa ja indeksi on käytössä jo kuudessa maassa. Tutkimuksessa on selvitetty miten kuluttajat määrittävät yrityksen innovatiivisuuden ja kiinnostavuuden kokemustensa perusteella. Tutkimukseen osallistui noin 2 500 kuluttajaa, jotka arvioivat 53 yrityksen innovatiivisuutta.

”Me Verkkokauppa.comissa olemme äärimmäisen innoissamme ja ylpeitä sijoituksesta. Kannustamme verkkisläisiä luovuuteen ja ideointiin, ja pidämmekin tämän myötä saavuttamaamme spontaania ja osallistavaa ideointikulttuuria yhtenä kilpailutekijöistämme. Haluamme auttaa asiakkaitamme toteuttamaan intohimojaan ja verkkokaupan pioneerina olemme oppineet, että se vaatii meiltä jatkuvaa uusiutumista, ” iloitsee Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja.

Innovaatioindeksin avulla yritys saa tietoa kuluttajien näkemyksistä ja sen avulla pyritään löytämään keinoja asiakasuskollisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä asiakasdatan luotettavassa hyödyntämisessä.





