Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2021 KLO 16.05

Muutoksia Taalerin johtoryhmässä

Taaleri Oyj täydentää johtoryhmäänsä vahvistaakseen yhtiön uudistetun strategian toteuttamista. Konsernin johtoryhmään on nimitetty 17.6.2021 alkaen Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtaja Tero Saarno sekä konsernin viestinnästä, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta ja markkinoinnista vastaava johtaja Siri Markula.

”Bioteollisuus on tärkeä osa uudistettua strategiaamme, jonka keskiössä ovat kestävään kehitykseen keskittyvät pääomarahastot. Tero tuo johtoryhmään kokemusta ja osaamista etenkin energiateollisuudesta ja kiertotaloudesta”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl. ”Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Lisäksi haluamme kehittyä kiinnostavana sijoituskohteena. Siri vahvistaa johtoryhmämme osaamista viestinnästä, sijoittajasuhteiden kehittämisestä sekä vastuullisuustyöstä, mikä tukee tavoitteidemme saavuttamista.”

Taalerin johtoryhmään kuuluvat nimitysten jälkeen

Robin Lindahl, toimitusjohtaja

Kai Rintala, uusiutuvan energian liiketoiminnan johtaja

Essi Sten, kiinteistöliiketoiminnan johtaja

Tero Saarno, bioteollisuusliiketoiminnan johtaja

Titta Elomaa, Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtaja

Janne Koikkalainen, lakiasiainjohtaja

Minna Smedsten, talousjohtaja

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä löytyvät Taalerin verkkosivuilta: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/johtoryhma

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com