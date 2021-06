Vincit Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 17.6.2021 kello 17:00

Vincit Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.6.2021. Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla poikkeuksellisin kokousmenettelyin siten, että osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Hallituksen täydentäminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Vincit Oyj:n hallitusta täydennetään ja hallitukseen valittiin uutena viidentenä (5) jäsenenä Mikko Kuitunen 1.8.2021 alkaen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa toimikauden ajalta. Lisäksi päätettiin, että varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa vuoden toimikaudelta siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun.

Muilta osin ylimääräinen yhtiökokous ei päättänyt muutoksista varsinaisen yhtiökokouksen päättämiin hallituksen jäsenten palkkioihin. Selvyyden vuoksi todettiin, ettei muutos vaikuta Artti Aurasmaan palkkioon hänen siirtyessään hallituksen puheenjohtajan asemasta varapuheenjohtajaksi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 20 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 4 727 305 osaketta ja ääntä.



Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi