Skills/Compétences Canada mobilise les jeunes des communautés sous-représentées au moyen d’activités de sensibilisation aux carrières avec le soutien de la Fondation RBC

OTTAWA, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec plaisir que Skills/Compétences Canada (SCC) annonce que, grâce à un don de la Fondation RBC dans le cadre d’Objectif avenir RBC, l’organisme offrira des activités d’orientation professionnelle recherchées et personnalisées afin de sensibiliser les jeunes de communautés sous-représentées à des professions dans les métiers spécialisés et à des programmes d’apprentissage. Ces activités engloberont des présentations dans les écoles, une orientation professionnelle en ligne et des événements inclusifs sur les métiers spécialisés et le système canadien de formation en apprentissage. Elles leur fourniront des possibilités d’apprentissage par l’expérience dont le but est de les mener à un emploi à temps plein.



Cet important programme permettra à SCC d’étendre sa portée aux jeunes en mettant en œuvre une approche progressive composée de quatre volets : recherche communautaire et sectorielle, orientation professionnelle, activités expérientielles et placement professionnel chez des partenaires de l’industrie de SCC. Ce partenariat offre à Skills/Compétences Canada et à ses organismes membres dans les provinces et les territoires la possibilité de mettre à profit des activités qui contribueront à accroître la diversité et l’inclusion dans les métiers spécialisés et les technologies.

Représentant un investissement de 500 millions de dollars, le programme Objectif avenir RBC est un engagement de dix ans qui vise à outiller les jeunes Canadiens et Canadiennes d’aujourd’hui pour les emplois de demain. Il met l’accent sur le réseautage, l’acquisition de compétences, l’obtention d’expérience de travail et l’amélioration du bien-être mental afin d’aplanir les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes. En 2020, RBC s’est engagée à fournir un financement ciblé de 50 millions par l’entremise du programme Objectif avenir RBC en vue de créer des parcours significatifs et transformateurs vers la prospérité pour 25 000 jeunes PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) d’ici 2025, au moyen d’investissements dans des domaines comme le développement des compétences et le mentorat.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Skills/Compétences Canada et de continuer à donner vie à la promesse d’Objectif avenir RBC pour les jeunes PANDC dans toutes les régions du pays », de déclarer Mark Beckles, vice-président, Innovation et impacts sociaux, à RBC. « Il est essentiel de veiller à ce que les dirigeants de demain bénéficient de chances égales aujourd’hui afin que, tout en étant plus inclusives, les entreprises et les collectivités puissent atteindre tout leur potentiel. »



« Skills/Compétences Canada se réjouit de collaborer avec RBC, une entreprise qui a démontré son engagement envers les jeunes par l’entremise du programme Objectif avenir RBC. Grâce à sa programmation à l’échelle provinciale, territoriale et nationale, Skills/Compétences Canada est au premier plan de la promotion des professions dans les métiers spécialisés depuis plus de 20 ans. Ce partenariat nous aidera à joindre plus de jeunes des communautés PANDC partout au Canada », affirme Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Au sujet de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale à but non lucratif. Comptant des organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, SCC, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le Secrétariat national de Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario.

