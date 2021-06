Un nouveau défi technologique recherche des solutions pour mesurer le carbone dans la nature

Grâce au Défi techno nature x carbone du WWF-Canada, des innovateur.rice.s pourraient se mériter un contrat allant jusqu’à 100 000 $ pour soutenir les solutions climatiques basées sur la nature



TORONTO, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès aujourd’hui, les innovateur.rice.s de partout au pays peuvent se préinscrire au Défi techno nature x carbone du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), qui a pour but de développer des technologies et des méthodes innovantes, peu couteuses et accessibles pour faciliter la mesure du carbone dans la nature par les communautés.

À propos du Défi techno nature x carbone :

Il est essentiel de mesurer le carbone dans la nature pour bien comprendre, et améliorer, le rôle joué par la conservation et les solutions climatiques basées sur la nature dans l’atténuation de la crise climatique. Le WWF-Canada acceptera des propositions de technologies qui mesurent le carbone dans les écosystèmes terrestres, aquatiques et côtiers. Les solutions de mesure du carbone ciblant la biomasse, les sols et/ou les écosystèmes seront acceptées. En se préinscrivant dès maintenant, les innovateur.rice.s auront accès tout au long de l’été à du contenu exclusif et à du soutien, par l’équipe du Défi techno nature x carbone, pour l’élaboration de leur proposition.

Jusqu’à cinq finalistes recevront une place dans le Programme mondial d’entrepreneuriat social de Microsoft et une subvention de 25 000 $ de RBC pour soutenir leur participation à la phase de validation du Défi techno nature x carbone. En se basant sur les résultats de la phase de validation, jusqu’à trois lauréat.e.s seront ensuite sélectionné.e.s et se mériteront un contrat d’une valeur allant jusqu’à 100 000 $ pour mettre en œuvre leur technologie sur le terrain, en compagnie du WWF-Canada et de ses partenaires de conservation.

Le défi débute avec la série estivale Nature x carbone, qui se déroule du 17 juin au 7 septembre 2021. Durant cette période, le WWF-Canada offrira des webinaires (en anglais seulement) et partagera du contenu et de l’information pour aider les candidat.e.s. Procédez à votre préinscription pour recevoir l’infolettre du défi et pour plus d’information, visitez le Pôle techno.

La période de dépôt des propositions commencera officiellement le 7 septembre 2021 et les finalistes seront annoncé.e.s en mars 2022.

Il s’agit du deuxième défi lancé par la série de défis technologiques du WWF-Canada. Le tout premier défi, le Défi techno Génération H2O, cherchait des solutions innovantes pour réduire les pressions menaçant les écosystèmes d’eau douce. Pour en savoir plus sur les innovateur.rice.s du premier défi et ses lauréat.e.s, cliquez ici.

Les solutions basées sur la nature au pays

Un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui causent les dérèglements climatiques provient de la destruction des arbres, du couvert végétal du sol, des tourbières, ainsi que des écosystèmes côtiers. Les solutions climatiques basées sur la nature, telles que la préservation des réservoirs de carbone existants et la restauration d’habitats pour accroitre la séquestration du carbone, peuvent jouer un rôle significatif dans le maintien du réchauffement mondial sous 1,5 °C.

Les technologies actuelles pour mesurer le carbone dans la nature sont trop chères et demandent des capacités considérables, ce qui signifie que les impacts réels de plusieurs projets de solutions climatiques basées sur la nature sont, au mieux, estimés ou modélisés. En soutenant le développement d’outils qui peuvent être utilisés par les communautés, nous renforcerons les capacités et les compétences pour mesurer et surveiller le carbone, ce qui aidera à documenter adéquatement les bénéfices des activités de gestion au fil du temps. Le Défi techno nature x carbone est à la recherche d’innovateur.rice.s capables de créer des technologies et des méthodes innovantes, peu couteuses et accessibles pour soutenir la mesure du carbone et la vérification des solutions climatiques basées sur la nature au pays.

Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux chez RBC, affirme :

« Il est essentiel d'augmenter le nombre d'innovateur.rice.s dans le domaine des technologies propres au Canada. Pour accélérer ce secteur en pleine croissance, nous avons besoin d'une plus grande participation d'innovateur.rice.s de toutes les compétences et de tous les domaines, prêt.e.s à transformer leurs projets en solutions de premier plan. Nous sommes fier.ère.s de soutenir ce défi par le biais de Techno nature RBC pour aider à construire l'avenir durable et inclusif que nous voulons tou.te.s voir. »

Kevin Peesker, président de Microsoft Canada, affirme :

« Nous sommes confronté.e.s à une crise environnementale imminente et les entreprises, les organisations à but non lucratif et les responsables politiques doivent travailler ensemble pour renverser notre trajectoire actuelle. Nous savons que l’intelligence artificielle (IA) et la puissance de l’infonuagique joueront un rôle important pour renverser les dérèglements climatiques, puisqu’elles permettent aux innovateur.rice.s de collecter, traiter et analyser les données à une échelle et une vitesse auparavant inimaginables. Nous avons hâte de voir les solutions que les participant.e.s au Défi créeront pour aider à résoudre cet enjeux capital. »

James Snider, vice-président, Science, savoir et innovation du WWF-Canada, affirme :

« Dans un contexte où la double crise du climat et de la perte de biodiversité menace l’avenir de notre planète, nous mettons au défi les innovateur.rice.s d’orienter leur expertise vers des solutions peu couteuses et accessibles qui mesurent le carbone dans la nature. La nature est une puissante alliée dans la lutte aux dérèglements climatiques. Ces nouveaux outils accessibles servant à quantifier le rôle de la nature aideront à renforcer les capacités des communautés et des Premières Nations afin de soutenir leur leadership dans la protection et la restauration de lieux importants pour le climat et la biodiversité. Nous avons hâte de voir les technologies et les solutions que les participant.e.s proposeront pour appuyer d’efficaces solutions climatiques basées sur la nature au pays. »

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tou.te.s à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale, afin que la nature et les humains cohabitent en harmonie. wwf.ca/fr/

Pour plus de renseignements

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste des communications, WWF-Canada

lcdesrosiers@wwfcanada.org, +1 514-703-2409