Nomination de Luc Poyer en qualité de Président du Conseil d’administration de McPhy

Pascal Mauberger reste administrateur et devient Président d’honneur du Groupe

L’Assemblée générale a renouvelé le mandat des administrateurs

La Motte-Fanjas, le 17 juin 2021 à 17h45 – Le Conseil d’administration consécutif à l’Assemblée générale mixte du 17 juin de McPhy a procédé à la nomination de Luc Poyer comme Président du Conseil d’administration du Groupe. Il succède à Pascal Mauberger qui demeure administrateur de la Société et en devient le Président d’honneur.

L'Assemblée générale mixte qui s’est tenue le 17 juin 2021 à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires, à 13 heures au siège de la Société, a par ailleurs approuvé le renouvellement des mandats des administrateurs soumis au vote. Le résultat du vote de l’ensemble des résolutions est disponible sur le site Internet de la société .

Pascal Mauberger, Président d’honneur du Conseil d’administration de McPhy, déclare : « Après avoir contribué à la naissance et à la croissance de McPhy, c’est avec confiance que je transmets aujourd’hui ma fonction de Président du Conseil d’administration à Luc Poyer qui m’accompagne depuis longtemps et connait très bien la société. Je suis fier du travail accompli ces dernières années par les équipes du Groupe et de mon engagement à leurs côtés. Désormais Président d’honneur, je continuerai d’accompagner le Conseil d'administration sous la présidence de Luc Poyer, et suis convaincu de notre capacité à faire de McPhy l’acteur de référence de l’hydrogène décarboné. »

Luc Poyer, nouveau Président du Conseil d’administration de McPhy, ajoute : « Administrateur de McPhy depuis les premières années de l’entreprise, je suis honoré d’accéder à cette fonction à un moment où la société entame des développements majeurs qui ouvriront la voie à un changement de dimension. Je tiens à saluer l’œuvre accomplie par Pascal Mauberger : visionnaire et pionnier, il a fondé et développé le Groupe McPhy, le plaçant au cœur de la dynamique de changement d’échelle du secteur. Je remercie également les actionnaires et les administrateurs de McPhy pour leur confiance. Fort de l’engagement et des talents des équipes de McPhy, je suis convaincu que l’entreprise saura répondre aux attentes de ses clients avec lesquels nous partageons la conviction que l’hydrogène constitue l’un des leviers essentiels pour réussir la transition vers un monde plus durable. »

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

