ALSTOM SA :

Alstom remporte le plus gros contrat ferroviaire de l’histoire du Danemark



La première commande reçue dans le cadre de ce contrat historique avec DSB prévoit la livraison de 100 trains Coradia Stream, ainsi que 15 années de maintenance

17 juin 2021 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a remporté le plus gros marché ferroviaire jamais attribué au Danemark. En vertu de ce contrat-cadre historique passé avec Danish State Railways (DSB) d’une valeur globale de 2,6 milliards EUR, la première commande ferme portant sur 100 trains régionaux Coradia Stream et incluant l’entretien complet, s’élève à 1,4 milliards EUR. Le contrat-cadre prévoit 15 années d’entretien supplémentaires, ainsi que la possibilité de commander d’autres rames.

La livraison des « Fremtidens Tog – Nye Tog » de DSB (Trains du Futur – Nouveaux Trains) est prévue pour débuter au dernier trimestre 2024. Une fois en service, cette nouvelle flotte opèrera comme une ligne régionale rapide, et reliera la région danoise de Frederikshavn au Nord, à Rødby dans le sud-est, via la capitale Copenhague.

« Nous sommes évidemment très heureux que DSB ait confié à Alstom la construction de ses ‘Trains du Futur’. Cet accord consolide le statut de constructeur ferroviaire majeur d’Alstom à l’échelle internationale. En parallèle, nous avons déjà signé plusieurs contrats de maintenance de longue durée à travers l’Europe ; ainsi en ce qui concerne l’entretien, nous sommes en mesure de nous appuyer sur une structure solide qui viendra renforcer la fiabilité de la flotte », explique Rob Whyte, Directeur général d’Alstom pour les pays nordiques.

Le modèle Coradia destiné à DSB a été spécialement adapté pour répondre aux besoins du réseau ferré danois, et sa vitesse maximale de 200 km/h facilitera la mobilité partout dans le pays. Chaque rame sera composée de cinq voitures à un étage, et dotée de 300 places assises. Le train sera pré-équipé d’Atlas, le système ETCS BL 31 embarqué d’Alstom, ainsi que d’une interface STM2 permettant de circuler suivant le système de signalisation danois existant.

« Une fois en service, le Coradia Stream offrira une expérience passager exceptionnelle. Ce train électrique de grande qualité, moderne et élégant combine innovation, durabilité et confort ; nous avons hâte de le présenter aux voyageurs danois », ajoute Rob Whyte.

Le Coradia Stream est un train électrique de type « EMU » à la pointe de la technologie, équipé d’un plancher bas intégral et affichant un haut niveau de performance. Ce train offre une plateforme unique polyvalente, qui répond aux nouvelles attentes des réseaux de transport régionaux et interurbains. Grâce à sa conception modulaire, le Coradia Stream permet aux exploitants de choisir la configuration souhaitée, ainsi que l’aménagement intérieur le mieux adapté à leur marché et à leur stratégie commerciale. Au total, près de 400 trains conçus autour de la plateforme Coradia Stream ont déjà été commandés en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas – comme autant de preuves de sa fiabilité. Cette plateforme propose des solutions exemptes d’émissions, telles que les batteries ou l’hydrogène pour les lignes non électrifiées. Une solution spécifique haute-capacité complète en outre la gamme. Enfin, en accord avec sa démarche de durabilité des services, Alstom adopte une vision globale du cycle de vie des produits, de la conception initiale à la fin de vie, ce qui permet de maximiser la valeur du patrimoine de DSB.

Alstom assemblera les trains de DSB sur son site de Salzgitter, en Allemagne.



1 Système européen de contrôle des trains Niveau 3

2 Module de transmission spécifique

