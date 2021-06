EssilorLuxottica : Résultat du paiement du dividende en actions et constatation de l’augmentation de capital correspondante

English French Italian

Résultat du paiement du dividende en actions et constatation de l’augmentation de capital correspondante

Charenton-le-Pont, France (17 juin 2021 – 18:00) – L’Assemblée générale annuelle d’EssilorLuxottica a décidé de donner aux actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de leur dividende en actions.

Le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 124,70 euros par action. Ce prix est égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la société sur le marché Euronext Paris, lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale annuelle, diminuée du montant net du solde du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le tout arrondi au centime d’euro supérieur.

Les actionnaires ont pu choisir d’opter pour le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 1er et le 14 juin 2021 inclus. À l’issue de cette période, 310 329 574 options ont été exercées en faveur du paiement du solde du dividende 2020 en actions.

Aux fins du paiement du dividende en actions, 2 687 685 nouvelles actions seront émises, représentant 0,6121 % du capital social d’EssilorLuxottica, sur la base du capital social au 31 Mai 2021.

Le règlement-livraison des actions ainsi que leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront le lundi 21 juin 2021. Les actions ordinaires nouvelles offertes en paiement du dividende confèreront les mêmes droits que les actions anciennes et porteront jouissance courante, c’est-à-dire qu’elles donneront droit à toute distribution mise en paiement à compter de leur émission.

Le montant total du dividende versé en numéraire aux actionnaires qui n’ont pas exercé l’option s’élève à 137.773.902,80 euros et sera également payé le 21 juin 2021.

Pour voir la déclaration mensuelle du nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 mai 2021, cliquez ici:

https://www.essilorluxottica.com/sites/default/files/Capital_31%20mai%202021%20_EssilorLuxottica%20FR.pdf

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Head of Investor Relations Head of Corporate Communications

Giorgio Iannella Marco Catalani

e-mail: ir@essilorluxottica.com e-mail: media@essilorluxottica.com

