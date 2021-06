CFSC-OPEC reconnaît le soutien de longue date de TELUS au programme OPE+ et son inclusion récente dans l'initiative Engagement du PDG

English French

MONTRÉAL, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) exprime sa reconnaissance à TELUS pour son soutien continu au programme Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+), un soutien bien représenté par son inclusion récente comme membre fondateur de la nouvelle initiative Engagement du PDG.



Cette initiative qui met en commun les efforts de plusieurs entreprises Canadiennes a été initiée par Microsoft Canada pour fournir leur technologie usagée au programme Ordinateurs pour les écoles et plus du Gouvernement du Canada.

« En donnant ses technologies usagées au programme OPE+, TELUS joue un rôle de premier plan dans l’atteinte de l’objectif du programme, qui consiste à améliorer l’accès aux outils et aux compétences numériques pour les Canadiens les plus menacés d’exclusion numérique, explique Toby Harper-Merrett, directeur général à CFSC-OPEC. Au cours des 25 dernières années, le programme OPE+ a fourni à des millions de Canadiens les ressources et les occasions leur permettant de participer à l’économie numérique, grâce au soutien de nos donateurs de longue date comme TELUS. »

« Depuis 2001, l’équipe TELUS a donné plus de 35 000 ordinateurs au programme Ordinateurs pour les écoles, et notre participation à l’engagement témoigne de notre détermination à améliorer la vie des Canadiens en comblant les fossés numériques, sociaux et économiques, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En cette période où les contacts humains sont plus précieux que jamais, TELUS demeure résolue à permettre aux Canadiens de rester connectés et d’avoir accès à l’information et aux ressources les plus importantes. Grâce à notre soutien de longue date au programme OPE+, jumelé à notre programme Internet pour l’avenir, qui permet à des familles à faible revenu, aux jeunes qui quittent un foyer d’accueil à l’âge adulte et aux personnes handicapées d’obtenir un accès à Internet haute vitesse, nous aidons des centaines de milliers de Canadiens à travailler, apprendre, socialiser, s’informer et accéder aux soins de santé en ligne. »

« En faisant le don de sa technologie usagée au programme OPE+, TELUS a historiquement contribué aux objectifs de ce programme, qui aspire à améliorer l'accès des Canadiens les plus exposés à l'exclusion numérique aux outils et aux compétences numériques dont ils ont besoin », a déclaré Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. Depuis 25 ans, le programme OPE+ fournit à des millions de Canadiens des ressources et des occasions de participer à l'économie numérique.

Depuis 1993, le programme OPE+ a remis à neuf et fourni plus de 1,7 million d'ordinateurs à des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des familles admissibles à faible revenu. Les stages rémunérés du programme fournissent également une expérience de travail profitable à de jeunes Canadiens qui aident à remettre à neuf la technologie usagée tout en acquérant des compétences numériques essentielles.

« Des partenaires technologiques comme TELUS choisissent le programme OPE+ comme une solution fiable et durable pour leur technologie usagée, dont les impacts dans les domaines environnementaux, d'employabilité des jeunes, de développement des compétences et de progrès économique sont positifs, » a ajouté Toby Harper-Merrett.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos d'Ordinateurs pour les écoles et plus

Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) est un programme national de partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif, des communautés autochtones et des personnes admissibles à faible revenu. Ce programme est financé par le Gouvernement du Canada.

À propos de CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l’excellence – Canada inc.| Computers for Success –Canada Inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'inclusion numérique et de développement économique d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Les services de CFSC-OPEC comprennent la gestion de projets, les communications, le développement de partenariats et la planification stratégique.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire en communications, ressources humaines et partenariats

Ordinateurs pour l'excellence — Canada Inc.

julie.brouard@cfsc-opec.org

514-793-8073